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聯合報黑白集／預算暴增中的雞肋
海基會曾在兩岸交流中扮演關鍵角色，但隨著兩岸關係急凍，它卻越來越像「雞肋」：食之無味，棄之可惜。這樣的「雞肋」單位，近兩年預算卻暴增。今年比去年多一成，明年又比今年多兩成，政府補助更大增超過四成，不知必要性何在？
過去八年，海基會的連結詞一直是「已讀不回」。每遇兩岸重大事件，海基會的回應永遠是「已發函對岸，但對方已讀不回」。疫情期間如此，司法糾紛時如此，海上爭議時更是如此。海基會功能，只剩下「發函」。
從近年預決算書，即可看出海基會的「雞肋」程度。「兩岸溝通協調聯繫交流費」前年編一百萬元，分文未花；去年降為四萬元，仍一毛錢花不出去。三大業務的文教、經貿和法律，預算也都花不完。但相關預算都照編不誤，文教業務甚至倍增。
最誇張的是人事費，今年比去年多編近二千萬元，平均加薪超過一成，平均年薪直逼一六○萬元。海基會的業務大宗「處理台商糾紛」，馬政府時期每年處理六、七百件，蔡政府則不到三百件。如此業務量，裁減都不為過，還能加薪？
海基會宣稱自己「必須承擔責任」；但它承擔了什麼？近來大陸學術團來台被卡，海基會竟說「交流不能只有一種聲音」，基本態度就是「反交流」。如此海基會，好意思談責任、增預算？
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