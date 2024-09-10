聯合報社論／長期問題一籮筐，賴政府卻只想假裝解決

碳費三子法公布後，產業界相當關心如何多抵減些排放量、少繳碳費。圖為林園石化工業區。圖／聯合報系資料照片 政府明年將開徵碳費，後年開始繳納，至於費率應訂為每噸三百元或五百元，環境部正召開審議會商討。行政院盤點減碳工具，則將建築減碳列為重點，要擴大推動「屋頂光電」。內政部甚至要求，國家公園所轄建物均應裝置屋頂光電。此舉，遭在野黨質疑破壞景觀，環保團體也認為迴避問題，無濟於事。

賴政府推動減碳，起步已經慢三拍；但迫於國際壓力，不得不然。以現有政策看，首波僅針對年排碳量超過二．五萬公噸的大戶，包括鋼鐵、水泥、半導體、石化等業，效果並不樂觀。但對某些傳產而言，碳費的衝擊則非常劇烈，將嚴重侵蝕獲利。和碩集團董事長童子賢近日在「台灣永續峰會」指出，企業節能頂多貢獻一成的減碳效果；若推動「無碳電力」，則可貢獻九成效果。問題是，政府要求企業繳交碳費時，卻從未意識到自己的責任。

根據蔡英文的非核家園政策，二○二五年天然氣占發電比重為五成，燃煤三成，綠能為兩成。但政府兩年前確定綠能無法達標，只能達到一成五；亦即，天然氣加燃煤的所謂「排碳電力」，總計將高達八成五。這正是「非核家園」最大的諷刺：民進黨關掉「無碳」的核電廠，卻「火力全開」地大肆燒煤和天然氣，然後又伸長手向企業界課徵碳費。政府難道不知道，台電才是全台最糟的「排碳大戶」，其禍首正是蔡英文的能源政策？

長期看，錯誤的能源政策帶給台灣的災厄共有四重：一是供電不穩及電力不足，影響民生及產業；二是排碳驟增汙染空氣，危害人民健康；三是發展風光電力躁進，四處造成環境破壞；四是電力結構不當導致成本驟升，台電不堪虧損，民眾要負擔高電價。賴清德上任後，從未提出解決之道，卻不斷召開外部會議來迴避問題。政府敲鑼打鼓開徵碳費，對自己錯誤的電力政策卻不思改善，這種顢頇的態度如何讓人民心服？

政府一方面蠻橫關閉運作良好的核電廠，一方面又強迫魚塭、民宅和國家公園要設置光電。如此化簡為繁卻無濟於事的作法，不僅是自欺欺人，也在耗喪國家的資源和社會的元氣。

事實上，從蔡英文的第二任起，民進黨這種「只求短效」的心態已處處可見。例如，為了應付疫情，高端疫苗根本不做人體實驗，僅用「橋接」方式就蒙混過去。每遇施政不利，就濫發各種名目的補貼，以杜民怨。遇到蛋荒疫苗荒，便擅開後門，圖利相熟的派系企業。遇到選舉，就端出「新青安」這樣的政策收買人心，從而種下金融體系更嚴重的禍根。為了遮掩醜聞，多少行為不檢、外遇生子、言行乖張、能力不足的官員，都能繼續高坐廟堂。觀察賴政府一百多天的表現，除了強勢用政治手段將「國會改革法案」卡關，又表現了什麼改革意志？解決了什麼問題和積弊？答案是，人們看不到！

以東台灣的交通為例，四月花蓮大地震後，花東交通便不時癱瘓；上周末一場豪雨，鐵公路又告雙斷。科技越發達，花東反變得越遙不可及，賴政府不慚愧嗎？廿五年前的九二一地震，中橫公路被扁政府閹割；如今，花東居民靠僅剩的鐵公路都回不了家，卓內閣卻每天在那裡東一塊西一點地「補破網」，這算什麼治國鴻圖？

施政要長期瞻矚和短期政策並進，光憑文宣和口惠，無法治理好國家。就像賴總統主張在極端氣候下，「下午不要打棒球」；看似關心球員，但多少人必須在烈日下勞動、送貨，這些族群又該如何？問題會因「假裝」而解決嗎？