經濟日報社論／擴展國際空間切忌炒短線

擴展國際空間切忌炒短線。 美聯社

最近執政黨立委準備提出聯合國2758號決議不涉及台灣的提議，政府也陸續推動「台灣入聯」活動，以彰顯兩岸互不隸屬的事實，突破台灣參與國際空間的困境。不過，這些動作應先評估是否確實有助於台灣加入國際組織，以及可能衍生的影響。

聯合國1971年通過2758號決議，承認「中華人民共和國」是聯合國下代表中國的唯一合法政府；決議雖未提及台灣，但卻成為往後國際認定「一個中國」的主要依據。特別是一些不隸屬聯合國的國際組織，也會根據此決議而做出不利於台灣的結論。

例如台灣曾是世界貿易組織（WTO）前身關稅暨貿易總協定（GATT）的創始會員，GATT並不隸屬於聯合國，但在台灣1971年退出聯合國後，GATT立即援引2758號決議，撤銷我國在GATT觀察員資格，台灣國際化時程也因而延宕。

台灣在1990年正式申請加入GATT，由於中國大陸在1986年即提出申請加入，兩岸申請案具有高度政治敏感性。當時中國大陸經歷1989年天安門鎮壓事件，面對多國制裁抵制，加入GATT進程也停滯。而台灣則得到不少支持，特別是來自美國的背書，入會形勢看好。然而最後還是基於政治情勢，GATT援引聯合國2758號決議，一個中國是「中華人民共和國」的原則，台灣不得早於中國加入GATT的決議，而被迫接受此模式。雖然台灣早於中國大陸完成入會談判，也必須配合中國進度，中國大陸及台灣則分別在2001年12月及2002年1月加入WTO。由GATT的案例，可以了解2758號決議幾乎與一個中國劃上等號。許多國家在與中國的建交公報中，均載明是基於一個中國原則，甚至直接援引聯合國2758號決議。

兩岸目前均申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中國大陸將此問題泛政治化，罔顧CPTPP任何亞太經合會（APEC）成員均有資格加入的規定，以一個中國原則，強力反對台灣的申入。

加入CPTPP必須在年度的執行委員會中，在共識決的基礎下成立工作小組，才能展開後續談判。台灣在先前爭取成立工作小組的過程中，主要論點是台灣經貿體制，不但符合CPTPP的高標準，而且台灣加入對CPTPP整體有所助益；另外也直指大陸經貿體制與CPTPP要求差距甚大，不具加入的條件，兩岸已經在隔空交火互不相讓。

不過台灣真正的訴求應是CPTPP可以回歸經濟層面，儘速成立台灣入會工作小組。對於中國大陸申請加入，台灣也可以主張中國大陸必須加速經貿體制改革，未來兩岸才有機會在CPTPP架構下互動。

今年CPTPP執委會將在11月底在輪值主席國加拿大召開，由於CPTPP成員均與中國大陸有正式外交關係，一些CPTPP成員，雖然表示歡迎台灣申請加入，但是基於政治因素，官方並未表態支持台灣申入；甚至還坦承由於政治複雜性，會增加台灣入會困難度。

例如最近CPTPP成員之一澳大利亞國會通過「2758號決議不涉及台灣」的挺台決議，得到台灣高度支持。但澳大利亞政府不但從未公開支持台灣申入CPTPP，先前官方還曾以政治因素反對台灣加入CPTPP。澳大利亞是明年CPTPP輪值主席國，台灣不可過度樂觀而應審慎面對。

近年來由於兩岸關係不佳，在政治上早已進入非你贏即我輸的「零和賽局」，台灣在CPTPP執委會議前拋出此議題，無疑促使CPTPP成員提前選邊站，兩岸加入CPTPP走入「有我即無他」的趨勢，可能降低台灣成功申入CPTPP的機率。

加入CPTPP是台灣朝野已有的共識，也是加入WTO後拓展國際經貿空間最重要一役。我們當然無法接受受制於中國大陸，但卻是台灣必須面對的政治現實。在台灣無法克服政治干預，而做到政經分離；現階段提早亮牌而炒短線，只會加速兩岸經貿提前進入「零和賽局」，對台灣並非有利。