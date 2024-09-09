聯合報黑白集／今天我們都是林依晨

林依晨請大家理解她上節目說那些話時背後的用意。記者王聰賢／攝影 新一期《經濟學人》有篇「自由主義在中國絕未死亡」，談到在中共的高壓下，自由主義氣息仍然強韌。其中提到氣候溫和、生活悠閒的成都，吸引許多想要遠離北京的思想開放青年，也孕育了更自由多元的文化。最近林依晨遭圍剿風波，關鍵詞正是「成都」；成都正孕育自由精神，台灣難道在委靡？

首先，林依晨為何不能說她是成都人？就算她爺爺不是成都人，她不能基於熱情、友善或文化認同，稱自己是成都人嗎？再說，在反中政策下，民進黨人要抹掉自己的祖籍地是他們的選擇；但政府能逼迫所有公民都忘掉自己的父祖嗎？

蔡英文聲稱「沒有人需要為自己的認同道歉」，那為何綠色黨國教育下的世代，一聽到某個中國城市的名字，馬上聯想到「不忠」或「叛國」？把下一代的世界觀包裹得如此狹隘，把敵我意識從政治灌注到社會、文化的範疇，真的是為台灣好嗎？這又如何讓台灣變成「世界的台灣」？

把「我是成都人」解讀為政治認同，是很愚昧的事。藉此去追殺林依晨，則是殘酷不仁，是利用政治扼殺人性。

當年雷根遇刺，他在手術室中開玩笑說：「希望你們都是共和黨人。」民主黨籍主治醫師回答他：「總統，今天我們都是共和黨！」沒錯，人生有比政治更重要的追求。今天我們都是林依晨！