聯合報社論／美國觀察廿年，賴清德還在澄清疑賴論

賴清德的新兩國論，美國不一定聽得懂或聽懂裝迷糊。 圖／聯合報系資料照片 賴清德總統競選期間深受「疑賴論」困擾，上任超過百日，還在台美兩地努力澄清「疑賴論」。這樣會是賴總統所稱「現在是台美關係最好的時候」嗎？

八月下旬，國安會秘書長吳釗燮和外交部長林佳龍密訪美國，舉行台美國安高層對話。英國《金融時報》報導指出，這項會談此時登場十分敏感，因為大陸正密切關注賴清德如何處理與北京和華府的關係，美國有些官員私下也憂心賴清德缺乏外交經驗，且比蔡英文更難預測。

金融時報再度挑起疑賴論，賴清德顯然相當在意，親上電視辯駁，直指背後應該有人操作，強調報導不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了。賴清德說，前總統蔡英文上任八年，台美有很好的溝通管道，他上任後，得力於副總統蕭美琴幫忙，這個橋梁持續存在，因此美國對台灣的政策或國家發展方向，都非常清楚。

但賴清德所指美國的澄清，其實是白宮國安顧問蘇利文訪陸前，資深官員向媒體作背景說明，應要求評論賴清德上任以來表現時提到，台灣「現任領導層仍然致力維持現狀與和平穩定，他們在公開聲明中強調這一點」。我涉外人士卻移花接木說，白宮意在駁斥金融時報提出的疑賴論；賴清德也很得意美國第一時間就為疑賴論澄清。

其實，根據賴清德談話，美國的確透過蕭美琴掌握賴政府政策方向，這正是蕭美琴的「監軍」作用；按照美國官員說法，美國也的確聽到了賴清德公開說要維持現狀與和平穩定，但賴清德的新兩國論，美國卻不一定聽得懂或聽懂裝迷糊。至於說美國澄清金融時報的疑賴論，就是在糊弄國人了；而這種移花接木手法，恐怕更會加深疑賴論。

賴清德質疑金融時報疑賴論背後有人操作。但金融時報二○二一年就披露台美國安高層對話，今年報導也是獨家。甚至二○一一年美國對蔡英文有意見、去年美國關切賴清德追求「台灣總統走入白宮」目標，也都是金融時報獨家報導。外界認為金融時報消息來源應是美國國安幕僚。賴清德質疑有人操作，不啻質疑美國在操作疑賴論；也許，賴清德的懷疑是對的，在蘇利文訪陸前釋出台美國安高層對話訊息，正是美國的兩岸操作，只是賴清德表錯情。

不過，疑賴論的澄清已變成浩大的內外宣工程，而且不敢質疑美國，只敢罵中共。賴清德上電視反駁疑賴論，民進黨秘書長林右昌在美國力稱選後只有信賴論；國安高層也破解中共操作新一波疑賴論的元素與分工，指中共分化台灣社會內部，挑撥台灣與西方國家的信任，操作賴清德與蔡英文的矛盾。但如果沒有疑賴，何須澄清？如果疑賴是操作，澄清也是認知作戰。

美國在台協會新任處長谷立言七月晉見賴總統時，透露賴清德廿年前就是美國投資全球未來領袖交流計畫的提名邀請對象；顯然美國觀察了廿年，務實台獨工作者產生的疑賴烏雲籠罩不散。最近谷立言舉行記者會，開場就提到七月被總統府新聞稿遺漏的「一中」政策，強調美中對話控管分歧，協助台灣防衛，也鼓勵兩岸對話。但最近大陸學術團訪台被技術性卡關，網紅到新疆旅遊拍片可能涉觸國安法，里長揪團赴陸旅遊觸犯反滲透法，賴總統更要求宗教界到大陸交流不要被拐走。在綠色恐怖氛圍下，兩岸如何交流對話？

賴清德應反思，為何美國觀察廿年、自己上任也逾百日，還必須努力澄清疑賴論？中共的認知作戰從未消失，但把疑賴論推給中共操作，只能糊弄國人，不能為美國釋疑。