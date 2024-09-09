經濟日報社論／大陸正悄然改變東亞政經版圖

IBM中國關閉中國研發部門，涉及員工數量超過1000人。（路透） 先看三則新聞。第一則，進入中國第40年的美國計算機巨頭IBM，日前結束了在中國的研發部門，IBM高層8月26日關閉業務宣布裁員，超過1,000人瞬間失業。

第二則，去年才宣布退出與印度石油龍頭合作195億美元在印度投資一座晶片製造廠的富士康，日前宣布重返中國河南鄭州，並在當地大規模招聘員工5萬人，且大幅提高平均月薪從人民幣6,000元上升到7,500元，據了解，主要是為了滿足蘋果即將推出的iPhone 16的大量訂單。

再一則，8月5日，由中國和柬埔寨共同出資、耗資17億美元的德崇扶南運河項目正式破土開工，柬國全國放假一天慶祝。該運河全長180公里，寬100公尺，深5.4公尺，完工後不僅將改變目前柬國出口必須經過越南、受制於越南的窘境，且將因擁有自己的出海通道，憑藉比越南更低廉的工資，吸引外人投資，根本改善柬國投資環境，提振經濟。

三則消息，都跟中國有關，準確地說，都跟中國的快速崛起有關。

富士康一度在中國大陸有極大規模的投資，除了企業自身獲利，也為中國創造了大量就業機會，貢獻巨額稅收，但是近年來隨著大陸勞工成本提高，及印度和越南等新興經濟體以更低廉工資形成的強大投資誘因，富士康將部分產能從中國撤出移往印度。今年第1季，因為富士康的撤離，就導致河南手機出口量暴跌61%，河南出口額大跌23%。如今富士康又回來了，主要原因是富士康終於體會到了印度的投資環境遠不如預期，比如基礎設施嚴重不足、生產線不成熟不完整、衛生條件差及高溫缺電；當然，勞工的素質與工作態度也與中國有明顯差距。中國作為全球最大製造業大國，其出口老早就超越了傳統的前三名製造業大國美、德、日三國，甚至是三國的總和，中國的快速崛起，自然就牽動了國際跨國企業的投資方向及力度。

至於IBM大規模撤出中國，與其說是撤資，不如說是敗走。IBM在上世紀曾被形容為「藍色巨人」，確實引領計算機領域風騷數十年，但進入新世紀後，面對著一眾新興高科技企業如OpenAI、輝達、超微的風起雲湧與推陳出新，IBM明顯已疲態盡露，IBM對各高端企業能提供的基礎設施服務，也面對了中國同類對手的競爭，此時不走，更待何時。說到底，中國的快速崛起，正在依中國的邏輯與節奏改變著跨國資本在中國及相關國家間的選擇。

除了資本的流動，中國也在基礎建設方面影響著不同國家間的政經地緣關係。正在進行中的柬埔寨的德崇扶南運河工程，除了能根本扭轉柬國長久以來經濟與投資發展的劣勢外，也對相關國家包括越南、寮國、泰國甚至更大範圍內的東南亞及東亞國家產生深遠影響。

首先，首當其衝的是越南，此後不再能以湄公河的出口控制來要挾柬埔寨及寮國這兩個內陸國家了。去年開通營運的一條北自雲南昆明南下直達寮、柬邊境寮國首都萬象的中老鐵路，近一年來的營運，早已為寮、柬、泰甚至越南北部都帶來巨大經濟效益，因而，繼續從寮國萬象出發，經柬埔寨到泰國曼谷，再從曼谷南下經馬來西亞吉隆坡再到新加坡的泛亞鐵路「中線」，也已從紙上談兵，到積極付諸實際行動的時候了。在這些形勢的促動下，最近，開鑿泰國南部馬來半島最窄處的克拉運河也成了各方高度關注的焦點，這條102公里長、400公尺寬、25公尺深的運河一旦開鑿開通，就將如蘇伊士運河及巴拿馬運河分別聯通了大西和印度兩洋一樣，也聯通了太平和印度兩洋，必將是一世紀工程。

與此同時，日本繼幾乎所有主力產業一一被中國取代後，最後僅剩的單反相機最近也被中國攻破了技術難關，以及，南韓對華貿易去年出現了兩國建交30多年來的首次逆差等等…在在都顯示了中國正在悄然改變著東亞政經版圖。