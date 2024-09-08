聯合報黑白集／民眾黨翻身的本錢

黨主席柯文哲遭羈押，「唯柯是尊」的民眾黨暫採緊急應變小組的模式運作。 圖／本報系資料照 民眾黨主席柯文哲遭羈押，民眾黨將「全黨動員、全國開講」，全面對抗「綠色新黨國」。但「唯柯是尊」的民眾黨已陷群龍無首，暫採緊急應變小組的模式運作；其實情勢再清晰不過：八席立委團結發揮關鍵力量，就是從谷底翻身的最大本錢。

民眾黨聲勢最大時動輒叫陣藍綠掰手腕。「六趴」曾是總統大選藍白合時白營要不要讓的民調差距數；未料八月新竹市長高虹案被判刑，民眾黨認同度暴跌，竟真成為「六趴黨」。如今柯文哲涉圖利被收押，只怕六趴支持度都高估了。

但民眾黨從此一蹶不振？卻也未必。不論柯文哲能否抗告成功再逆轉，短期內都不易呼喚小草回歸，但國會八席卻依舊可以發揮關鍵力量，重新凝聚民氣。

問題是，柯文哲知道「他要對抗的就是賴清德」，但八席立委也都有決心對抗綠色新黨國嗎？本屆立法院正副院長選舉時，柯文哲下令投票團進團出，否則「被抓到直接開除黨籍，不分區也不用當了」，結果仍有人疏失汙損選票。團結已是不易，何況還要面臨民進黨的分化、利誘和壓迫。

當賴清德總統宣示的掃貪大刀輕劃自己人卻重砍在野黨主席時，即已清楚告訴民眾黨，未來除了在野合作力抗綠色新黨國外，再無他途可走。如果白營怕了或受不了誘惑，連僅有翻身的本錢都將賠光光。