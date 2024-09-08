聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／民眾黨翻身的本錢
民眾黨主席柯文哲遭羈押，民眾黨將「全黨動員、全國開講」，全面對抗「綠色新黨國」。但「唯柯是尊」的民眾黨已陷群龍無首，暫採緊急應變小組的模式運作；其實情勢再清晰不過：八席立委團結發揮關鍵力量，就是從谷底翻身的最大本錢。
民眾黨聲勢最大時動輒叫陣藍綠掰手腕。「六趴」曾是總統大選藍白合時白營要不要讓的民調差距數；未料八月新竹市長高虹案被判刑，民眾黨認同度暴跌，竟真成為「六趴黨」。如今柯文哲涉圖利被收押，只怕六趴支持度都高估了。
但民眾黨從此一蹶不振？卻也未必。不論柯文哲能否抗告成功再逆轉，短期內都不易呼喚小草回歸，但國會八席卻依舊可以發揮關鍵力量，重新凝聚民氣。
問題是，柯文哲知道「他要對抗的就是賴清德」，但八席立委也都有決心對抗綠色新黨國嗎？本屆立法院正副院長選舉時，柯文哲下令投票團進團出，否則「被抓到直接開除黨籍，不分區也不用當了」，結果仍有人疏失汙損選票。團結已是不易，何況還要面臨民進黨的分化、利誘和壓迫。
當賴清德總統宣示的掃貪大刀輕劃自己人卻重砍在野黨主席時，即已清楚告訴民眾黨，未來除了在野合作力抗綠色新黨國外，再無他途可走。如果白營怕了或受不了誘惑，連僅有翻身的本錢都將賠光光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言