聯合報社論／國民黨如何擺脫老二困境，比誰當主席重要

台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席朱立倫（右）。圖／聯合報系資料照片

雖然距離明年國民黨主席選舉還有近一年時間，「主席之爭」卻已逐漸浮出檯面。現任黨主席朱立倫有連任企圖心，欲擁立台中市長盧秀燕接任、從而直取二○二八總統大選者亦不在少數。然現階段國民黨「誰當黨主席」是最重要議題嗎？或者說，誰當黨主席，有助改變國民黨當前困境嗎？恐怕不然。

對於期待盧秀燕擔任黨主席者，理由顯而易見。從國民黨檯面上政治人物看，擔任市長頗獲民心的盧秀燕，是最有力的競爭者之一。如黨主席和總統候選人同一人，則可統一黨內領導權，及早進入「選舉狀態」。而且黨機器在手，也不必擔心上演國民黨中央「師心自用」、「掣肘他人」的老戲碼。

不過，盧秀燕提早接任黨主席，問題亦不少。首先是新主席就任，距離台中市長卸任還有一年多，市長兼任黨主席必將影響盧秀燕「市政超越黨派」人設。其次是黨務繁雜，還需要負責黨內募款和選務，難免左右為難，亦可能讓盧秀燕提早耗損。

國民黨已接連三次總統選舉敗選。從歷來民調看，國民黨雖穩坐「最大在野黨」地位，立委席次還略超過民進黨，但整體支持度卻和執政的民進黨始終有段差距。這也使國民黨就算能在地方選舉攻城掠地，卻難以取得中央的執政權；而即便要「有效制衡民進黨」，亦必須仰賴與民眾黨合作。

近來民眾黨的錯假帳風波、柯文哲捲入京華城弊案被羈押，讓國民黨尷尬一覽無遺。外界甚至國民黨內都不認為，如果民眾黨瓦解，國民黨能集結所有反綠支持者。因為雖同屬在野陣營，但民眾黨支持者未必把國民黨當作「第二選擇」。尤其民眾黨「小草」以年輕族群為主力，國民黨對年輕人的吸引力不足，更讓國民黨瞻前顧後，唯恐民眾黨崩盤，支持者反湧向民進黨，讓藍綠差距更大。

因此國民黨的當務之急，並不在「誰當主席」，而在於「如何擴大認同」。例如民進黨雖然連續執政，仍深感年輕選票流失的迫切危機，除了各種政策買票手段不當外，光是這個暑假，中央黨部各部門和地方黨部就分別舉辦了許多面向青年的營隊、課程、講座、競賽等多元活動，全力瞄準年輕世代。國民黨似乎認為年輕族群就讓民眾黨和民進黨去搶，未見積極作為。

尤其過去八年民進黨完全執政，國民黨無法有效制衡尚可說是情勢使然；但如今三黨不過半，國民黨的表現也只是差強人意，能拿出來的成績，多半只是建立在「民進黨犯錯」前提下。「除弊」固然也是成績，「興利」則幾乎付之闕如。例如民進黨能源政策混亂，弊案連連，缺電危機如影隨形，國民黨揪出問題，卻未將具體解決方法落實到立法上。又如國會改革，雖說落實監督執政黨的修法有正當性，然部分提案欠缺周延完整，亦是事實。對獨立機關人事提名權強力監督沒錯，但對人事空窗期的法制化，也未能妥善思考。民進黨執政下貧富差距拉大，新青安讓青年更不安，亦不見國民黨提出更多爭取青年選民認同的對策。凡此種種，都令國民黨雖是「最大在野黨」，卻很難被認定是「準執政黨」。

黨主席應該由誰擔任，當然是國民黨內必須討論的議題。但黨內迄今諸多勸進、勸退聲音，到底是基於黨內發展，或是黨內恩怨延伸？提早引爆，是否反令黨內分裂？這些都是必須考慮的問題。比起誰來擔任黨主席，國民黨要如何從「萬年老二」，變成人民信任、支持其重新執政的準執政黨，才是黨內最需要關切的課題。