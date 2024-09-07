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聯合報黑白集／讓國慶超乎「視覺」

聯合報／ 黑白集

今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見。 圖／慶籌會提供
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見。 圖／慶籌會提供
國慶主視覺出爐，紅藍白原色由梅花居間串成雙十，藍營支持者大讚「中華民國回來了！」韓國瑜擔任籌備會主委，讓國慶主視覺展現新貌；「中華民國生日快樂」幾個大字，把蔡政府時代刻意淡化的國家認同重新放回Ｃ位。然而，綠營網友仍猛酸：「華國美學回來了」。

這次主視覺設計簡單莊重，不流於老套。尤其，英文「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow.」帶出精進的台灣願景，兼顧不同族群的認同。然而，這次設計者卻選擇「匿名」。原因不難想像，是不想面對網路無謂的冷嘲熱諷，那是台灣最嚴重的公共領域汙染。就像林依晨一句「我是成都人」，即遭師長和網友討伐，台灣最美的風景早就走樣了。

對於主視覺，前高雄市文化局長尹立開酸說，「不就是六個紅酒杯腳的組合！」有網友的評語是：「像在辦喪事」、「毫無現代感」、「沒有台灣價值」。每年國慶，藍綠網民都要照例開戰一回，你看我的設計不順眼，我看你的設計不入流，完全看不見別人的好。

當網民這樣酸來酸去，大家有沒有想到：你罵的和我罵的，其實是同一個國家。把對方的國家貶損得一文不值，會讓你的國家變得更好嗎？把國慶主視覺當成替代的認同戰爭，根本是愚不可及的事。國家的強大與否，絲毫無關「視覺」，卻攸關團結與包容。

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