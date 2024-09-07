經濟日報社論／經濟學家在大選中只能靠邊站？

美國2024年總統大選的兩位候選人。 (美聯社)

選舉邏輯和經濟邏輯形似而性異。每到大選期間，候選人和政黨都會提出一堆經濟類政見去爭取選票，他們說得天花亂墜，但經濟學家多搖頭嘆氣，不是認為不可行，或是達不成目標，就是後遺症很大。

台灣去年總統大選期間，執政黨為了爭取青年選票，推出「新青安」房貸，現在亂象與禍害並現。美國進行中的總統大選，兩位候選人提出琳瑯滿目的經濟政策，意在拉攏選民，但無論是施惠還是治國，在一般經濟學家看來，多半經濟邏輯不通，或是後患無窮，但也只能嘮叨幾句，無能改變候選人政見。

經濟學家在大選期間只能靠邊站，即使是應邀參贊選務大計者，也只能在選票優先的考量上謀劃獻策，往往必須將經濟學專業知識擱置一邊。選票大於一切，取悅選民最關重要，至於邏輯通不通？可行不可行？國家要付出什麼代價？全都可棄之不顧，選上再說。

台灣去年8月上路的新青安房貸，極盡利益放送之能事，當時一些經濟學家就看出後遺症必定很大，擔憂美國當年的次貸危機有可能在台灣重現，但執政者算計選票都來不及，哪有閒功夫理會後續問題？現在問題來了，打壓房價的效應前功盡棄，房價快速飆漲。根據信義房屋指數，今年第1季六都和新竹市的房價漲幅皆飆升超過一成；央行 不得不關緊房貸水龍頭，但房市如同森林失火，如何能降溫，遑論滅火。

新青安房貸大幅放寬房貸的條件，還款年限長達40年，寬限期達五年，優惠條件脫離常規甚遠。不少財力有限的年輕人藉機取得貸款晉升有房一族，但信用過度膨脹的結果，一方面造成房價狂飆，另一方面使得金融風險控管瀕臨脫軌。選票邏輯壓倒經濟邏輯，過度討好而輕忽風險，結果可能得用十倍的力量矯正回來，付出極大的社會成本。

美國民主黨候選人賀錦麗提出「機會經濟」訴求，其中的房屋政策循著同樣邏輯。美國住房市場估計目前的短缺量介於150萬至550萬套之間，供應不足導致住房價格持續飆升，特別是在新冠疫情後，擁有住房的成本已經上升了26%，收入增長卻未能跟上。

賀錦麗為了爭取中產階級和受薪家庭選票，宣稱將在四年內建設300萬套新住房，並且擴大低收入住房稅收抵免，更要向首次購房者提供2.5萬美元的援助。經濟學家根據專業知識，普遍認為這些減輕購房壓力的措施，極可能在供應緊張的市場中推高房價，進一步惡化購屋大不易問題。

川普的住房政策雖非利益大放送，但基礎建立在抑制通膨和降低抵押貸款利率上，但這是經濟總體發展的問題，藉此降低購屋壓力談何容易？他比賀錦麗減少政府的干預，希望透過增加土地供給，促進住房市場自然調節，但效應緩不濟急，同樣無法通過經濟邏輯的檢驗，所以他連驅逐非法移民以減少需求降低房價的招術都出口了。

更離譜的是，他要大幅提高進口商品關稅，一般國家提高10％，「偷走」美國就業機會的中國大陸則課徵60％乃至百分之百的關稅，藉以保護美國企業和就業，並且遏制中國大陸經貿發展。這個主意讓多數經濟學家傻眼，估計果真付諸實行，將導致嚴重的通膨後果，足以把物價推高到使普通家庭購買力折損4%的地步，還將引起各國報復，其所帶來的外貿損失及不良後果難以計數。至於促進弱勢美元、聯準會政治化、企業稅從21%降至15%等想望同樣令經濟學家擲筆三嘆。

此外，兩人都大肆「搜刮」國庫，大幅擴張政府負債毫不手軟。政客眼睛盯著選民好惡，但求大批選票進入口袋，整體的利益顧不上，未來的事管不著。經濟學講究科學性與實證性，所思所謀與政客截然不同，遇到大選只能靠邊站，等政策失靈或經濟出了麻煩時，再來為政府提供處理善後的參考意見。