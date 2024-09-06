聯合報黑白集／賴清德扯上莫斯科

賴清德總統日前接受媒體專訪時談到，中國若為領土完整要併吞台灣，為何不拿回清朝割讓給俄羅斯的土地。圖／聯合報系資料照片 賴清德就職百日口吐誆語，說中共要併吞台灣不是為了領土完整，否則何不拿回清朝《璦琿條約》割給俄國土地。他斷言，中共的目的，不過是為追求全球霸權。此一「離間」中俄的小技，北京懶得搭理，莫斯科倒上鉤了。

俄外交部發言人札哈洛娃嘲諷他，是被復仇主義症候群吞噬的「邊緣政客」，受美國人煽動而恣意吠叫。賴總統偷雞不著蝕把米，討了個沒趣。

必須承認，賴清德確實戳中了北京軟肋。六○年代周恩來與蘇聯談邊界問題，對十九世紀清廷與沙俄簽的不平等條約，宣布放棄對領土的要求。《璦琿條約》不廢，確是新中國的國殤。但當時實力太不相稱，赫魯雪夫是以毀滅性的核武庫當後盾，毛澤東則還在羅布泊忙孵彈。

賴清德說，如今是俄國「最弱的時候」，中共卻不敢乘機拿回領土。他顯然忘了，瘦死的駱駝比馬大。蘇聯雖解體，俄國仍是第二號軍事大國；普亭的核彈頭比赫魯雪夫還多哩！

民進黨最愛掐頭去尾編造歷史，耍弄小聰明。《璦琿條約》就存放在台北故宮裡，要廢除它，不該賴總統到克宮去談談？話說回來，既主張《璦琿條約》該廢，賴總統對廢掉《馬關條約》讓台灣重歸中國的《波茨坦公告》，怎就當空氣？

這次賴的談話，對兩岸關係無益，又無端扯上莫斯科，增添一段口舌是非，算算看划得來嗎？