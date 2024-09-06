聯合報社論／公務員的宿命：成為劊子手或代罪羔羊？

台北市都委會執秘邵琇珮。圖／聯合報系資料照 高院撤銷柯文哲京華城案無保請回裁定後，北院昨天再開羈押庭，柯文哲隨後遭到上銬收押，也使此案升高為政治與司法的角力。除關注柯案能否受到公正審理，大家更須注意的是公務員在此案的角色：有人奉上級之命行事，有人拒絕聽命而遭調職，有人可能成為代罪羔羊。公務員一旦拋棄「依法行政」原則，便使自己陷於違背職務的泥淖；政治人物經常踰法而行的結果，也讓行政機器越來越扭曲變形。

新近傳出，曾任北市府都委會執行秘書的劉秀玲，因拒絕配合柯市府放寬京華城容積率的指示，而遭「明升暗降」調職。她的職位，由邵琇珮接任後，京華城的容積率順利加碼為八四○％。遺憾的是，當京華城屬「新建案」、不符合容積獎獎勵的過程被曝光後，京華城成了「弊案」，邵琇珮也不幸淪為該案被告。

劉秀玲和邵琇珮，同為北市府女性資深公務員，曾先後擔任同一職位。前者因堅守立場，抗拒違背其專業良知之命令，雖遭一時冷凍，但終能保全自身名譽，並受到外界肯定。後者則因屈從上級指示，作出不符法令及專業的建議或決定，最後使自己身陷法網。如果檢調無法讓指使她的長官認罪，邵琇珮即得扛起「違背職務」之過，成為代罪羔羊。這恐怕是一名公務員最恐懼的結局。

柯文哲交保後聲稱，京華城的容積率是八四○％，他也是「今年才知道」。其後，綠媒披露一紙檢方掌握的柯文哲的「便箋」，他交代副市長彭振聲對京華城案的處理原則是：「公務員不坐牢」。這張便箋可以有兩種解讀：一是柯文哲四年前即清楚威京集團對容積率的索求，並非今年才知情；二是他雖主張從寬認定，但仍要求公務員不能踰越法令。既然如此，為何柯市府最後仍違背都更條例，給了京華城「加兩成」的好康，又讓公務員面對「坐牢」的窘境？

不可否認，在民進黨長期執政後，不斷以「機要」名義向行政及公務體系安插派系人馬，再加上綠營強勢的政治主導風格，在在造成行政體系中立性、規範性及專業度的侵蝕與破壞。在這種情況下，原本應「依法行政」的公務員，往往被迫觀察上級臉色，或直接接受政治指令，做出違反行政中立的作為。其結果，就是圖利了特定黨派與企業，或扭曲了法令的是非曲直；更嚴重的，是直接以國家或人民的利益損失為代價。這不僅對正義構成侵害，也嚴重稀釋了民主法治價值。

舉例而言，昨天受理柯文哲羈押庭的法官呂政燁，被爆料當年審理施明德案件時曾稱自己是「綠色法官」，若不答應和解，就要判他輸。此外，還因其他案件損及被告及告訴人權益，遭減俸兩成一年。過往的業務疏失，未必表示他無法公正審理柯文哲案；問題是在此敏感時刻，一名被質疑是「綠色法官」的判決，會讓民眾黨乃至外界信服嗎？司法女神之所以矇著雙眼，代表著法律人的自我約束，及面對司法的不偏不倚。但民進黨執政下，卻有自稱「綠色法官」的人，這是某種病態的時髦？還是無知當成高尚？

近年我們常看到公務員因違背職務被送進監牢。有人是主動迎合，甘當政治人物的劊子手，咎由自取；有人則是因意志不堅而屈從，淪為代罪羔羊，令人唏噓。在京華城案中，人們除看到柯文哲閃爍的身影，也看到據理直爭的官員和失去脊梁的側影；他們的結局，值得所有公務員引為鑑戒。公務員的唯一選擇，是根據專業依法行政，千萬不要淪為政客的馬前卒或代罪羔羊。