聯合報社論／容積率之亂：京華城和高雄國賓在獎勵什麼

京華城容積率案持續延燒。圖／聯合報系資料照 柯文哲涉京華城案遭無保請回，檢方抗告，高院撤銷原裁定，重返羈押庭。此案牽涉北市府是否濫發容積率獎勵給威京集團，除圖利業者，也藉此收受賄賂。與此同時，也有民代直指高雄國賓飯店改建獲得一一四二％的容積獎勵，比京華城高出許多，也應一併調查。容積獎勵標準不一，又暗藏政商勾結空間，確有必要徹查。

容積獎勵的設計，主要是基於都市更新的需要而來。一則是為了改善及美化市容，二則是為了鼓勵老舊或安全堪慮的建築改建，維護市民住的安全。由於集合式住宅的所有權分散，許多老舊住宅不易取得改建共識；相形之下，所有權單純的商用大樓，便更容易享受都更容積獎勵。一般民宅的都更，連一坪換一坪都換不到；像京華城和高雄國賓這種動輒八倍、十倍的獎勵，高樓往往遮蔽都市天空，當然讓市民不滿。

拿京華城和高雄國賓比較，兩者基本上性質不同，其實難以相提並論。原因是，京華城僅建成十八年，是業主威京集團主動拆除重建；依法不適用《都更條例》，不能享受相關容積獎勵。至於高雄國賓飯店，雖使用了四十一年，但在二○二○年檢查時，其危險係數僅三十，遠低於危老規定的四十五之標準。但在業者二○二二年決定改建時，隨即就檢出危險係數高達六十五．七；這樣的鉅變是否有人為操縱因素，也應查明。

京華城的改建既不符都更的容積獎勵規定，柯市府卻給予八四○％的超高待遇，比一○一大樓的七五二％還高，顯然並不合法、也不合理。事實上，在郝市府時代，威京集團即提出京華城改建豪宅之計畫，要求給予五六○％的容積獎勵；但郝市府拒絕，僅同意三九二％。原因是，這塊土地原為唐榮鐵工廠，當初由工業區變更為商業區，是以捐贈卅％的土地作為附帶條件，市府已經給過一次優惠；何況，這次改建完全不符合都更要件。

未料，後來監察院三度接受陳情調查此案，卻改變了郝市府的原則。首度調查此案的監委余騰芳、馬以工，基本上認同郝市府的處理，認為三九二％的容積率合理。兩人雖完成調查報告，但尚未結案即任滿下台。其後，監委劉德勳接辦此案，卻在二○一六年作出與前兩人不同的結論，認為容積率應為五六○％，並對北市府提出「糾正」，造成北市府政策大逆轉。可議的是，劉德勳卸任後隨即到沈慶京旗下基金會任職，也引發外界議論，質疑他為威京開路受到酬庸。今年一月，監委林盛豐、蘇麗瓊第三度發表此案調查報告，認定京華城為「新建案」，柯市府給予八四○％的容積獎勵「於法無據」，再度予以「糾正」。這些風風雨雨，柯文哲很難能以一句「不知道」帶過。

至於「高雄國賓」容積獎勵之顯不合理，以「台北國賓」作為對照，即一目了然。台北國賓自一九六四年即啟用，較高雄國賓整整早了十八年，北市府分別以基地退縮八％、結構評估八％、耐震十％、綠建築六％、時程縮短十％等名目給予獎勵，總共也只取得八九四％的容積率。那麼，高雄市府卻以八四○％為基礎，用一句「危老重建獎勵」為由，即幫年輕十七歲的高雄國賓加乘卅六％，這合理嗎？

據估計，柯市府多送京華城的容積，將使業者多賺近百億元。小小的數字，隱藏著大大的利益，這麼重要的事，作為決策者的柯文哲能以「都是下面的人在決定」就推得一乾二淨嗎？陳其邁面對高雄國賓顯不相稱的容積率，又能支吾其詞嗎？