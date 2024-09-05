聯合報黑白集／民進黨此地無銀

民進黨在臉書粉專製作一系列圖文，為檢方的搜索行動大肆辯證。圖／聯合報系資料照片 柯文哲發生假帳及京華城風波，民進黨的「辦案」熱度和進度，屢屢超前檢調。北院裁定柯文哲無保請回後，民進黨難掩失望，立馬在臉書粉專製作一系列圖文，為檢方的搜索行動大肆辯證。民進黨把自己當成北檢代言人，對司法公正有幫助嗎？

在柯文哲的木可假帳和買商辦事件中，屢有綠媒或名嘴不斷拋出機密訊息，直指柯文哲不老實。從跡象看，不無可能是檢調人員透過他們放話，要炒熱案情。例如，鏡周刊昨天曝光柯文哲給彭振聲的親筆便箋，名嘴隨即緊咬柯文哲無法再推稱不知情；此便箋來源，便極可議。如此一來，外界必然質疑政治力介入辦案，司法公信也必受斲傷。

都已遭外界質疑「黨政不分」，民進黨卻還在臉書製作辦案圖文，以檢方代言人自居，這不是更自陷「黨檢一體」之譏嗎？直到網民罵聲四起，民進黨才急急忙忙刪文，正好證明自己的心虛。「此地無銀三百兩」的故事，人們耳熟能詳，描繪的正是這種不打自招的心態。