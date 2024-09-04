聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／九二文旦礙到誰？
中秋在即，大陸恢復進口台灣文旦。國台辦稱，只要堅持「九二共識」、反台獨，一家人好商量。陸委會不滿，痛批對岸把經貿當統戰工具，獨厚特定地區，無助兩岸農漁產業良性互動。但話說回來，我方對大陸農漁貨進口限制甚多，談什麼「良性互動」？
兩年前，大陸海關以檢出介殼蟲為由，暫停輸入台灣文旦。年初，花蓮藍委傅崐萁訪陸爭取恢復，陸方要求產品須出自「獲註冊登記的包裝廠和果園」。陸委會不滿對岸未依《兩岸農產品檢疫合作協議》磋商恢復進口，指控政治門檻破壞國際貿易規定，造成我方業者無規可循。
陸委會此話不通。對於水果檢疫，大陸在雙邊協議之外，另對境外果園採註冊登記制，管理產品履歷。海關總署官網有申請資訊，及各地業者名單，這符合世貿組織規定。去年底，台東鳳梨釋迦已循此管道登陸，陸委會為何此刻才想到要操心？
賴政府在意的，恐非恢復農產品檢疫協議，而是不樂見出現「九二文旦」。事實上，果農向大陸註冊，風險自負，有獲利仍向政府納稅。唯一不開心的，是芒果乾國家隊面臨滯銷。
就如美國敵視陸貨徵高關稅，大陸厚愛「九二牌」農漁貨，拒買「台獨」履歷產品，不難理解。陸委會禁止主打《下一站：中國台北》文宣的大陸歌手來台，不也是同一路數？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言