聯合報社論／干預央行，兩蔣不敢，卓榮泰敢！

行政院長卓榮泰強調政府沒有限貸令。 記者葉信菉／攝影 新青安政策推升房價，燒熱房市。中央銀行要求各銀行控管不動產貸款總量，並在九月六日前研提改善方案，被解讀為「限貸令」，許多人因而貸不到款。閣揆卓榮泰為安撫貸款民眾，強調政府沒有限貸令，並稱將找央行開會做出讓民眾安心的決定。賴總統也說，央行沒有限貸令，是「銀行因應過當」。換言之，在央行要求銀行交卷前，府院要央行先交卷，交出讓民眾滿意的答卷。府院公然干預央行決策，以政治踐踏央行獨立性。

市場的現實是，新青安引發房貸爆量，若干銀行放款總額逼近《銀行法》規定上限。六月先傳放款緊縮，七月出現民眾貸款排隊潮，或申貸延宕，或求貸無門。這原是銀行自主限制貸款，八月間央行為改善放款過度集中不動產，要求控管總量，新青安即首當其衝。其後，金管會調查國銀是否有限貸令，財政部也提醒銀行遵守規定，卓榮泰則要央行給交代，賴清德更指責金融行庫過當。府院、部會與央行彼此扞格，相互打臉，亂上加亂。

這波房貸亂象，起於「新青安之亂」。新青安之亂，又始於去年蔡政府配合賴清德競選總統的政策買票，如今成為賴政府棘手的金融難題。新青安讓央行打房的努力歸零，但限貸令驚動總統，央行於是再急召銀行喝咖啡，確保新青安能貸款。賴政府深恐新青安政策跳票，會引發民怨；其實面對失控的房貸亂象與歪斜的居住正義，限貸令只是在進行損害控管，以免擴大成金融危機。賴政府卻以為解決央行，就能解決問題。

我中央銀行原隸屬總統府，民國六十八年改隸行政院；但不論隸屬於誰，各國央行都須獨立行使職權，免於政治干預。曾任央行總裁十五年、任期跨越兩蔣時期的俞國華，曾在回憶錄中談到，其任內，不論總統府和行政院都未曾干預央行職權與業務，央行一直具有很高的獨立地位。

俞國華更透露了一段央行改制秘辛：蔣經國擔任行政院長時，並不同意央行改隸行政院，原因是他不願留給外界「攬權」的印象；直到蔣經國出任總統，才同意央行改隸行政院。綠營批評兩蔣威權，但兩蔣都不干預央行，蔣經國更刻意與央行保持距離。如今，反而是自命民主的賴政府，肆無忌憚把政治黑手伸進央行。若知道這段央行改制歷史，卓榮泰粗暴對央行比手畫腳，不覺羞愧嗎？

彭淮南曾任央行總裁達廿年，根據央行二○一三年的資料，總統及行政院長均尊重央行職權，從未下指導棋，「馬總統如是，陳前總統及李前總統亦復如此」。央行決策極其專業，央行正副總裁及理監事都採任期制，不受內閣異動影響，其目的，就是要確保其獨立性。歷任政府首長均尊重央行決策，未曾干預，原因在此。

蔡英文剛當選總統時，曾逾權向業者承諾不會放任匯率影響產業發展。當時彭淮南立刻強勢回應，指其歷任李、扁、馬三位總統皆很尊重央行獨立性，不曾公開表達對利率和匯率的看法。像賴政府這樣公然干預央行，連兩蔣和歷任總統都要瞠目結舌了！

央行的法定目標是促進金融穩定、健全銀行業務、維護幣值穩定、協助經濟發展，唯有尊重並維持央行的專業與獨立，才能發揮穩定國家金融、貨幣、物價與總體經濟的功能。如果央行變成為政治服務的工具，金融與匯率政策隨時可能受到政治操控，甚至淪為腐敗政府的印鈔機。眼看新青安釀災，央行豈能裝睡？賴政府收拾不了新青安之亂，只想收拾央行，難道不怕釀成金融風暴嗎？