聯合報黑白集／西瓜也能當部長

李孟諺因緋聞下台，接任其交通部長的陳世凱，唯一的行政經驗是三個月的「行政院發言人」。對此任命，連民進黨內都傳出「小孩玩大車」之譏。卓榮泰內閣用人之「大膽」，令人大開眼界。

過去交通部長一職，就算不是公務體系或技術官僚出身，至少要有一定的行政資歷。而陳世凱，除了極短的行政院發言人經驗，就只當過三屆「台中市議員」和民進黨黨職。十二年議員，僅兩年在「交通及地政委員會」與聞交通事務。專業與經驗兩者俱缺，他能否勝任交通部長職，是個大大的問號。

卓榮泰大讚陳世凱，說他「了解地方交通建設」。但交通部長了解地方交通就夠嗎？交通部是攸關民生的大部，下轄運輸、郵政、氣象、觀光四大業務，具高度專業性，也掌握龐大建設預算。除非卓榮泰自己也搞不清交通部業務，否則他的推薦詞也太瞎了。

陳世凱唯一「亮眼」的，是背景強大。他和賴總統同屬新潮流系，又是立院前副院長蔡其昌子弟兵，學生時代就是民進黨青年軍，「根正苗綠」的典範。陳世凱的任命，意味有功必賞，更是「姓賴就信賴」。

這個人事案，和姚立明被提名「司法院副院長」，可相媲美。對民進黨而言，能力操守不重要，只要顏色對了，任何位子找個西瓜都行。萬一當不好，推給在野黨就行了！