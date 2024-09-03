聯合報社論／柯文哲從沈慶京的浮誇陷阱中逃生了嗎？

經兩日夜的漫長偵訊，台北地檢署以京華城案聲請羈押柯文哲遭北院駁回，柯文哲無保請回。北檢大動作搜索，卻提不出足以一槍畢命的貪瀆證據，它草率出擊無功而返。但從前副市長彭振聲遭收押，及都發局前總工程司邵琇珮列同案被告，說明柯市府確有官員涉及不法；至於柯文哲能否完全脫身，仍有待後續偵辦。

北檢趁民眾黨假帳風波偵辦柯文哲京華城案，或許以為可以「一舉數得」；但幾案併查，卻反而引起反效果。一則柯文哲是第三大黨主席，草率搜索乃至收押上銬，都容易引起「政治迫害」的批評；二則偵訊過程漫長，讓柯文哲有理由拒絕接受疲勞訊問，更可能引發侵犯人權的質疑；三則民眾黨號召小草在地檢署外集結抗議，電視進行即時轉播，都讓偵辦的壓力破表。司法如果無法守住「程序正義」這道防線，其結果即難以取信於民。

威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片 從目前的發展看，檢廉已收押威京集團總裁沈慶京和市議員應曉薇，並查獲其間四五○○萬元的金流，意味柯市府給予京華城高達八四○％的容積獎勵確有不法，不符合都市計畫法和都更獎勵的規定。問題是，市府通過此案，究竟是由柯文哲親手指示交辦，或是彭振聲和其他都委會官員從中上下其手，則顯然未查明，至少還未查到流向柯文哲的資金。

檢方近日偵訊證人身分的陳佩琪時，曾詢問其帳戶中有不明金錢流動；陳佩琪辯稱，有些是其亡父手尾錢。事實上，以京華城這樣耗資數百億元的大型建案，若關鍵決策者僅獲數百萬元酬謝，未免太不相稱。何況，應曉薇只是居間穿梭協助開「便當會」，都獲得沈慶京四千多萬元的厚禮相待。柯文哲稍早對此案脫口說出，「對啦圖利，但金流呢？」這句「金流」，就是檢方最需要突破的關鍵。

京華城案引發如此嚴重的風波，主要就在柯市府給了威京集團顯不相稱的容積獎勵，亦違背法令規定。目前看來，有人拿了錢，有人尚待調查是否涉貪。除此之外，此案其實還有一個被忽略的重要議題需藉此討論釐清，那就是建築改建的外部成本及社會成本問題：我們的建築完全不需要年限規範嗎？企業主可以任意用商業為藉口，將仍屬新穎的建築拆掉改建嗎？

京華城僅使用了十八年，即被拆除，只因業者推稱商場地點欠佳，導致連年虧損。然而，京華城當初這座以Ｌ型建築結合球體的結構，出自國際名建築師之手，當時威京集團也宣傳得極其自豪。誰料，營運一不如意，就急著將名家手筆拆毀。這種「商業高於一切」的態度，被郝龍斌市府擋下，卻在柯市府手裡放水，獲得高容積獎勵。

沈慶京虐待建築的惡行不止此一樁。他在信義計畫區所建美輪美奐的「亞太會館」，僅建好十三年，也很快以營運欠佳為由拆除，改建為今天號稱全台最貴的豪宅「陶朱隱園」。此人風格浮誇，無意務實經營，卻不斷利用建築改建來快速提升收益。殊不知，在此過程中，為社會製造了龐大的建築廢棄物；若加上其中建材生產運送及興建所產生的資源浪費，其實都在破壞環境的永續，也缺乏公益性。以柯文哲的聰明，卻看不出這一點，還輕信威京集團所宣傳的韌性城市、智慧城市等詞令，給予它綠建築獎勵。

從這點看，就算柯文哲未收取賄賂而逃過一劫，但他任市府官員在威京集團威逼利誘下放水，讓不肖商人不斷利用改建圖利，仍難逃昏庸之譏。沈慶京布置了一個浮誇陷阱，柯文哲就掉進去了。