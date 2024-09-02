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京華城案民眾黨主席柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

阿北回家了小草齊歡呼！法官裁定理由曝光 檢方將抗告

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聯合報黑白集／車輪戰偵訊

聯合報／ 黑白集
柯文哲、彭振聲遭控貪汙收賄及圖利罪嫌，周日晚間法院召開羈押庭。圖／聯合報系資料照片
柯文哲、彭振聲遭控貪汙收賄及圖利罪嫌，周日晚間法院召開羈押庭。圖／聯合報系資料照片

因涉賄、圖利罪嫌遭到聲押的柯文哲，會不會覺得，面對檢廉的車輪戰訊問，竟然比當年騎自行車廿八小時五二○公里挑戰「一日雙塔」還累？

柯文哲從卅日清晨七時被檢廉叫醒搜索、約談，到半夜二時檢方訊問京華城案時，已經折騰十九個小時。經過拒絕疲勞偵訊、當庭逮捕、提審被駁、繼續訊問，最後聲押禁見，柯文哲應該搞不清楚過了多久，但他終於可以喘一口氣時，這一路鬥法已經鏖戰卅六小時了。

在一般民眾看來，特別是在小草眼裡，這不是疲勞訊問，什麼才是疲勞訊問？

刑事訴訟法禁止疲勞訊問，疲勞訊問的筆錄在法庭上也無證據能力。不過，柯文哲抗議的夜間車輪戰疲勞訊問，台北地院卻為檢方背書，不少法界人士也認為合法；即使阿北可能十九小時或卅六小時未曾闔眼。

一日雙塔累，或車輪戰偵訊累？這是個問題。俱往矣，阿北不必再提當年勇。檢調廉大軍壓境，到沒有柯辦的民眾黨黨部搜索柯辦，問木可資金流向卻用京華城案逮捕，柯文哲必須應對的挑戰，遠比南北雙塔巨大。

國人都支持司法偵辦貪腐，只要程序正義、符合比例、不分藍綠白。許多人突發奇想，如果超思雞蛋案和高端疫苗案，檢調廉也有挑戰阿北的效率和積極性，司法就能像南北雙塔那樣發揮燈塔效應。可惜，這畢竟是奇想！

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