聯合報社論／賴總統要的不是大法官，而是司法打手

總統府公布司法院正副院長和大法官被提名人，名單充滿爭議不令人意外；但賴清德總統的競選總幹事姚立明入列，成為大法官兼任司法院副院長被提名人，則體現賴總統提名哲學，不是只為酬庸，而是有更鮮明的政治企圖，即全面操縱司法，令其為政治服務。

不同於過去八年民進黨在立法院過半，如今國會三黨不過半，且藍白聯手抗綠，賴總統如要求人事案過關，必得兼容並蓄，拋開黨派成見，尊重在野黨意見。不過，賴清德的大法官人事提名，從提名審薦小組組成就充滿爭議，成員親一色親綠人士，會選出怎樣的被提名人，已現端倪。

其中提名姚立明，最令人詫異。姚雖是學者出身，學術表現並無特出之處，且非在司法官或律師等實務領域。其所謂「富有政治經驗」的正式職務，不過是擔任一屆立委。姚立明所以出線，唯一「實績」就是「賴清德總統競選總部總幹事」，因此輿論普遍譏為酬庸。不過，賴清德此一提名的背後考量，並不僅止於酬庸。作為「政壇變色龍」，以姚立明出身新黨，曾參加倒扁紅衫軍，投入紅黨，後挺柯文哲，又轉支持姚文智，最後輔選賴清德修成正果的資歷，如果成為大法官、司法院副院長，全力為綠營擔任急先鋒，自不待言。

其實大法官提名爭議，不只姚立明一人。提名為院長的張文貞、大法官的廖福特、何賴傑都長期親綠；張文貞是反藍白國會改革的指標性法律學者，廖福特則是「關中天」舵手之一，何賴傑也曾痛批下令驅離太陽花學生的時任行政院長江宜樺。至於挺黨產條例的劉靜怡，近年雖對綠色執政有諸多微詞，但挺拔管立場亦令人印象深刻。面對未來朝野大戰，賴總統從民粹召喚青鳥，到司法捍衛政權，甚至台獨法理操作，已在超前部署。

提名親綠的張文貞擔任司法院長，泛藍轉綠的姚立明擔任副院長，賴總統意欲塑造用人不分藍綠形象。看似「綠藍配」的提名策略，也出現在考試院正副院長上。考試院長被提名人是鐵桿綠的周弘憲，副院長被提名人則是具藍營家庭背景投綠的許舒翔。所以這不是什麼「不分藍綠」，而是「用人唯綠」、「在野黨輸誠也能被重用」的訊號。

大法官地位崇隆，且有解釋憲法、統一解釋法律及命令、審理政黨違憲解散案及總統副總統彈劾案等重要職責。賴總統提出的大法官提名名單，並不符要求；可以預料，未來要在立法院全部通過，一定難上加難。

然以賴清德不顧雙少數現實、屢屢引戰來看，用充滿爭議的提名名單讓朝野政治惡鬥再起，恐也是策略之一。從之前考試院、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事案遭立法院擱置後的操作來看，未來賴政府將依樣畫葫蘆，操作「在野黨讓憲法法庭無法運作」惡名，賴政府則鑽巧門獲取政治利益。考試院和ＮＣＣ人事案，賴政府操作本質就是認知作戰。考試院人事延宕，民進黨說恐影響國考，結果考試院在本屆任期結束前通過應變方案，國考將可順利舉行；ＮＣＣ人事未過，行政院自行解釋法令，讓副主委翁伯宗續任，還說可能會影響蘋果新手機上市，結果只是修改內規就解套。

除考試院、ＮＣＣ和大法官外，中選會、監察院等人事案也將陸續登場。賴清德把人事當酬庸、把獨立機關當打手，在野黨應嚴格把關。如果提名人選不適格，人事案未通過，影響政府運作與人民權益，後果應由橫柴入灶的賴政府承擔。賴總統只有充分尊重立院多數，提名超越黨派且適才適任，才是正道。