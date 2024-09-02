經濟日報社論／央行政策獨立性 面臨嚴峻挑戰

行政院長卓榮泰在「執政101記者會」回應有關房市炒作爭議的「新青安專案」時清楚表態；強調不會有央行的「限貸令」，關心「金融市場在貸款成數的安全準備」，並預告將找央行開會，在9月6日央行要銀行提「自主管理不動產貸款方案」的大限前，「做出讓大家安心的決定」。卓院長關注民瘼無庸置疑，但其做法卻可能改變政府運作規則，影響央行的獨立性。

「新青安專案」始於財政部去年7月在行政院會對原有「青年安心成家購屋優惠貸款」提出的精進方案報告；從去年8月起三年，由八家公股行庫對無自有住屋的成年人，給予更高額貸款、更多利息補貼、更長寬限期間，以及更長貸款期限的購屋優惠，預計將以50至100億元的政府預算支應。

社會解讀財政部「新青安專案」有總統大選考量；希望爭取更多無自宅年輕人支持執政黨繼續執政。「新青安專案」推出後社會熱烈回響；至今年6月底，國內購置住宅貸款年增率高達13.8%，超出前年一倍以上。都會區房價爆出漲價風潮，第1季全國房價年增9.3%，市場投機心態嚴重。財政部雖急著遏止「新青安專案」可能被濫用，但蔡英文政府「打炒房」的努力已盡付東流。

目前銀行放款集中房地產份額已高達37.4%，許多銀行迫近「銀行法」72-2條的不動產30%授信上限，嚴重影響房地產資金市場的健全融通。央行雖自3月起陸續實施升息、限貸，以及調升存款準備率，希望壓抑房市炒作，卻未能奏效。最後央行只好請銀行「喝咖啡」，要求在9月6日前提出「自主管理不動產方案」。至於有銀行因此採取房貸管控，出現部分民眾申貸困擾，則被媒體簡約為央行的「限貸令」。

央行各種房貸市場管控不見成效，而最近對銀行的「道德勸說」，卻遭行政院長關切，要與總裁會面。這讓人聯想行政院是否對央行施壓，甚至改變過去「打炒房」政策？由於「新青安專案」係屬賴總統的「住宅三箭」政見，院長是否「善意提醒」央行須「與時俱進」，配合新政府政策？行政院長要「約談」央行總裁因此至少出現三個問題。

首先，「新青安專案」亂象並非突然冒出的社會議題，行政院財經幕僚未能預先協調部會，提供院長在記者會有即時且合宜的回應內容，而使得院長對社會的政策說明不僅欠缺專業性，院長公開提出要與央行開會，並做出政策決定的說法，更讓人以為央行似乎做錯了什麼。

其次，社會普遍多數認同央行決策應具獨立性。當央行檢視「新青安專案」授信品質有增加總體金融風險疑慮時，其所採取的管控措施應屬職權行使範圍。行政院長縱使不滿意，也宜透過財政部長及經濟部長等「當然理事」在理事會提出，而非公開要求與總裁開會，造成貨幣決策有「越俎代庖」之嫌。「爾愛其羊，我愛其禮」，央行政策獨立性被挑戰顯然比「新青安專案」的成敗更要嚴重。

第三，財政部便宜行事，以稅收補貼八大公股行庫實施「新青安專案」，顯有利於公營行庫在房貸市場的競爭。這種造成金融業的「國進民退」畸形現象不應是現代政府的金融政策。政府未來宜設計更合乎市場機制的補貼模式來達成社會目標。例如，政府可以資金「再融通」的補貼，鼓勵所有銀行能參與特定的社會政策。

「新青安專案」還會持續到後年7月底，社會擔憂房地產未來兩年持續被炒作，甚至五年後出現「次貸危機」。台灣房地產市場正面臨上行的系統性風險，我們未見財政部與金管會協助風險管控，卻只有央行總裁因調控金融風險被行政院長找去開會。當今政府顯然已出現「眾人皆醉我獨醒」的治理危機，行政院宜給予央行獨立決策空間，切勿因政治考量而破壞了可長可遠的體制。