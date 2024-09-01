聯合報黑白集／基隆人別被賣還幫數鈔

正當全民聚焦於台北市前柯市府京華城弊案時，基隆前林市府的東岸商場弊案還在延燒。可惡的是，基隆弊案還可能滲入政商勢力聯手反撲、意圖藉罷免現任市長謝國樑模糊焦點，甚至想「光榮回歸」。放眼地方自治史，還真找不出如此離譜爛戲。

東岸商場事件是罷樑案導火線。謝國樑以前市府委託經營東岸商場的廠商涉弊，重新招標，引發連串爭議，並演變成「拆樑」行動。而東岸商場接管也成為罷樑的第一個理由。

但隨著基隆市府在東岸商場產權爭議拿下「四連勝」，接著檢方又起訴涉嫌行賄收賄的廠商、前市府官員，至此浮現出更清晰的輪廓，讓人深深懷疑，莫非是政黨輪替的陽光照進基隆，綠色政商勢力眼見無法再分食民脂民膏，因而串聯主導這齣「做賊喊抓賊」大戲？更甚者，連中選會主委李進勇都不顧形象「蹽落去」。

如今原廠商、前林市府官員被起訴，罷樑首要理由已經不成立，拆樑行動正當性徹底瓦解，罷樑團體又改口稱不是抗議產權歸屬，而是謝市府濫權；當時的市長、民進黨秘書長林右昌則保持沉默，還沒給基隆市民交代。

一場「拆樑」的政治惡鬥，其實是綠色政商勢力反撲、意圖掩蓋弊端的產物。基隆人啊！若不想「被賣了還幫惡人數鈔票」，就請站出來用選票向惡勢力宣戰！