聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／基隆人別被賣還幫數鈔
正當全民聚焦於台北市前柯市府京華城弊案時，基隆前林市府的東岸商場弊案還在延燒。可惡的是，基隆弊案還可能滲入政商勢力聯手反撲、意圖藉罷免現任市長謝國樑模糊焦點，甚至想「光榮回歸」。放眼地方自治史，還真找不出如此離譜爛戲。
東岸商場事件是罷樑案導火線。謝國樑以前市府委託經營東岸商場的廠商涉弊，重新招標，引發連串爭議，並演變成「拆樑」行動。而東岸商場接管也成為罷樑的第一個理由。
但隨著基隆市府在東岸商場產權爭議拿下「四連勝」，接著檢方又起訴涉嫌行賄收賄的廠商、前市府官員，至此浮現出更清晰的輪廓，讓人深深懷疑，莫非是政黨輪替的陽光照進基隆，綠色政商勢力眼見無法再分食民脂民膏，因而串聯主導這齣「做賊喊抓賊」大戲？更甚者，連中選會主委李進勇都不顧形象「蹽落去」。
如今原廠商、前林市府官員被起訴，罷樑首要理由已經不成立，拆樑行動正當性徹底瓦解，罷樑團體又改口稱不是抗議產權歸屬，而是謝市府濫權；當時的市長、民進黨秘書長林右昌則保持沉默，還沒給基隆市民交代。
一場「拆樑」的政治惡鬥，其實是綠色政商勢力反撲、意圖掩蓋弊端的產物。基隆人啊！若不想「被賣了還幫惡人數鈔票」，就請站出來用選票向惡勢力宣戰！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言