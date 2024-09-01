聯合報社論／阿北迴力鏢：走樣的理性、務實、科學

民眾黨假帳案風波未平，主席柯文哲又面臨更大的京華城案風暴。柯文哲被搜索約談，從木可政治獻金問到京華城案，柯文哲拒絕夜間車輪戰訊問被當庭逮捕，提審被駁繼續偵辦，最後被聲押。面對柯文哲高聲抗議「台灣歷史第一次，主要在野黨主席的個人住家和中央黨部被搜索」，執政當局當然應該說清楚搜索偵辦的證據和理由，司法也必須貫徹正當法律程序。但許多人更感嘆，柯文哲當初發豪語要以白色力量推倒藍綠高牆，如今卻恐左衝右撞走不出司法高牆！

兩年前，柯文哲卸任台北市長前出版《柯Ｐ管理學》，書中一章節特別標榜「財政紀律」，強調柯的精實管理、公開透明。對比如今假帳案的一團爛帳與京華城案的容積暴增疑雲，所謂的「理性、務實、科學」全走樣，「阿北迴力鏢」來得又快又急。

假帳案和京華城案接連重創柯文哲的「誠信」人設。監察院今年四月就發現柯文哲政治獻金申報有問題而退件，當記者追問監察院為何退帳？柯文哲一臉無辜連說三次「不知道」，但台北市前市長郝龍斌當年自稱美河市開發案被蒙騙，柯文哲受訪時卻飆罵，「如果都不知道，什麼都搞不清楚，這樣可以去死一死」。今昔對照，寬以待己、嚴以律人，正是「木可你不可」的雙標。

柯文哲在書中直白談到，有人問他「當外科醫生和當市長有什麼不一樣？」他的回答是「當外科醫生很少聽到謊話，當市長很少聽到真話」。過去他是台大醫院外科醫生，除非病人不要命，否則當醫生問哪裡不舒服時，病人左邊痛不會說是右邊。因為當了卅年外科醫生，他很少聽到謊話，「失去了辨別謊話的能力」；這件事在進入政壇後成為他很大的弱點，這幾年來他一直在學習如何分辨真假。

「失去辨別謊話的能力」始終是柯文哲的死穴，假帳案更證明柯文哲至今仍在學習如何分辨真假。會計師端木正一人調控競選經費，財務長李文宗負責任聲稱不知情、總幹事黃珊珊也撇得毫不相干，身為候選人的柯文哲當然一問三不知。民眾黨是一人政黨，柯文哲識人不明、用人不明，一人就足以滅黨。

柯文哲在書中也表示，比起事後花時間去抓弊案，不如事前建立一個讓弊案無所遁形的制度；當制度公開、環境透明，外面的人看得清清楚楚時，想要動歪腦筋、搞鬼的人就無法下手，弊案自然就會減少。不過，理想很豐滿，現實很骨感；假帳案的錯登、虛報與調節缺乏複核，京華城案的關鍵決行是柯文哲親簽。柯文哲自豪的ＳＯＰ完全沒有落實，最後卻雙手一攤推說不知情。如今看來，當年的「柯Ｐ管理學」不是虛話、空話，就是謊話。

假帳案暴露柯文哲毫無財政紀律，京華城案更涉及圖利，兩案連環爆，摧毀了柯文哲的誠信、清廉、執行力。過去柯文哲批判對手貪汙、無能，如今相同的質疑全倒打在自己身上。木可公司被質疑是黨營公司、政治獻金通黨庫，金流既不公開也不透明；柯文哲還到威京集團主席沈慶京的陶朱隱園唱歌，彷彿利益迴避的紅線到了柯文哲就止步。

「理性、務實、科學」是民眾黨的立黨根本，如今被戲稱原來是「李姓（李文宗兄妹）、誤植、柯學」的諧音，完全變調，一切都是柯文哲說了算。柯文哲常自詡「一個人走得快、一群人走得遠」，但黨主席若帶著一群人暴走，這個黨不但走不遠，還會走錯路；如果是領導人帶領國家，全民都會遭殃。現在民眾黨風雨飄搖，小草四散飄零，豈是偶然？