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聯合報黑白集／「習規賴隨」？

聯合報／ 黑白集
中共總書記習近平2012年上任以來大力打貪。新華社資料照
中共總書記習近平2012年上任以來大力打貪。新華社資料照

賴清德與習近平，兩岸領導人看似針鋒相對，實則有高度相似。

當年中共接班梯隊亮相，外界多看好與胡錦濤背景相近的李克強。未料，習近平竟一一打倒儕輩，甚至變成毛澤東之後最大權力獨攬的領導人。「打貪」無疑是習的重要手段：從薄熙來開始，到最近的秦剛、李尚福，每隔一段時間就有高官消失，然後「雙開」、下獄。除翦除黨政軍體系內異己，也藉渲染這些人惡行，化解民間對貪腐的不滿。

回看台灣，曾被視為蔡英文「儲君」的鄭文燦，因舊案被求處重刑；近日檢調偵辦朝野民代，民眾黨主席柯文哲也在其中。這種種作為，都讓人興起「習規賴隨」之聯想。

面對兩岸關係，賴、習都把堅持自身信念看得比「存異求同」重要。蔡政府二○一九年谷底反彈，更用力催動仇中，讓綠色執政順利延續。究其原因，習近平的「一國兩制台灣方案」一國兩制和九二共識被畫上等號，應居「首功」。

同樣的，賴清德每次重要談話前，黨政人士總宣稱將釋放善意。結果卻總是不斷重複「互不隸屬」，並堅呼「中國」，絕不考慮其他和緩措辭。這些話傳到彼岸，想讓聽者感到任何善意，無異緣木求魚。

如何鞏固權力，賴、習顯然所見略同。但如此所導致的惡性螺旋，卻是兩岸從領導者到人民，都不能不戒慎的嚴肅議題。

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