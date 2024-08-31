聯合報社論／金錢與豪宅：政客墮落得比你想像還快

前桃園市長鄭文燦涉收賄被起訴，指點送錢犯行鉅細靡遺地被揭露，其住所暗櫃所藏現鈔也遭查獲。令人瞠目結舌的是，法院深夜裁定他以二八○○萬元交保，其親友不到兩小時即湊足鉅額現金將他保出。檢廉也對民眾黨主席柯文哲住辦發動搜索，追查京華城案的放水決策，與四五○○萬元金流是否流向他。宣布請假三個月的柯文哲，三個月後能再回來嗎？

一個月來，無論是鄭文燦的收賄案，或是柯文哲的假帳風波，都讓人們看到政客在政商錢海翻滾浮沉的墮落醜態。與此同時，大家也看到院檢的選擇性辦案如何在司法體系鑿出層層破口，使正義流失。更令人扼腕的是，大家也看到政府防貪和監察機制形同虛設，不肖政客略施小技，即可肆無忌憚地穿梭其間，為自己的徇私行徑找到暗巷便道。

在鄭文燦收賄案和柯文哲假帳案的曲折中，都暴露了兩人對「豪宅」和「人頭」的喜好。以鄭文燦為例，他依法申報的住宅有桃園及北市各一戶，但實際上他擁有的住宅多達五戶。其中，他被搜出藏有六百多萬現金的大安區豪宅「大安傳家」，每坪單價高達一三六萬元，他便購置了兩戶，市價約一．六億元，分別登記在岳父和兒子名下。另兩戶位於「桃園藝文園區」的房產，包括他交保後返回的「葛里法」，是他新購，房價高達五千萬元；另一戶則疑用人頭登記，檢調正在調查。

檢視鄭文燦去年出任副閣揆時的財產申報，僅報二房二車，存款則高達三千多萬元，並有一千兩百多萬元保單。對比他十年前初當市長時，名下有二六六三萬元房貸；如今不僅名下貸款全部繳清，還增加了三戶總值超過兩億元的豪宅，和三千多萬元存款。試問，以中華民國縣市長每月十幾萬和副閣揆每月廿幾萬元的薪水，鄭文燦如果不是收取份外之財，他是如何辦到的？再說，民眾會相信他只做了華亞科這一案嗎？

再看，鄭文燦收受賄款時的老練精算，已達到「你心領、我神會」的地步，顯然經過一貫作業的策劃。送賄者把錢袋塞在他桌下，鄭文燦一年後因未成事退款，佯稱先前沒看到袋子。所幸檢方慧眼，從鈔票包裝及捆綁方式的改變，識破鄭文燦已經用過這袋鈔票的伎倆。尤其，在他大安豪宅暗櫃起出的六百多萬現金，顯示綠朝政商往來手法已經「進化」，避免轉帳金流留下可供追查的痕跡。檢方據此另辦他「財產來源不明罪」，希望小小線頭，能拉出更長串的貪弊罪行。

比起鄭文燦，柯文哲或許只稱得上「小巫」，但他讓妻子陳佩琪拿兒子當人頭去開公司、覓豪宅的做法，行徑之不光明，已屬同類宵小。何以一個昔日滿口正義的人物，短短幾年，竟淪落到這種地步？更惡劣的是，他自創選舉補助款「三分之二歸個人」的規定，拿了錢轉身就以現金為自己購買商辦。等到東窗事發，他邊懊惱、邊道歉，卻依然滿口狡辯，說這樣比較「易於監督」。一個月來，人們從他嘴裡聽不到幾句實話，現在誰會相信？他如今改口說要把商辦信託改為「民眾黨國會辦公室」，那為什麼不一開始就做對的事？

監察院四月即發函提醒民眾黨，柯文哲總統競選經費申報不符規定，要求修正重來；過了四個月，民眾黨還在瞎子摸象。癥結就在，選舉政治獻金遠遠多過想像，或許就讓柯文哲動了貪念，意圖將某些錢納入私囊。誰料，這一念之私，把民眾黨的形象都一起葬送。從鄭文燦和柯文哲，人們目擊政治人物在錢海翻滾墮落，令人浩嘆！