經濟日報社論／台灣經濟應突破科技獨強格局

近年來，台積電（2330）「被迫」到美、日、德投資，引發不少憂慮，加上台積電外國董事已經過半，更讓部分國人憂心忡忡，擔心台積電遲早變成「美積電」，台灣產業將重蹈日本覆轍，被美國「掏空」。曾在業界叱吒風雲的西陵電子董事長吳思鍾，近日亦為文表達這種觀點而引人矚目。

這種擔憂並非無理，但換個角度思考，半導體業的對外投資，並非全然是「零和賽局」─到國外投資並不等同外國優勢提升、台灣優勢弱化，必須同時思考產業和地緣政治，才能得到最佳選擇。

從產業觀點來看，像台積電這樣、市值高居全球前十的製造業巨擘，在境外生產的比重如此之低，恐怕是絕無僅有。在台灣戰爭風險日益升高、土地和水電供給困難的狀況下，無論從台積電本身分散風險的角度，或是全球下游業者獲得更低風險的供應來看，台積電到海外投資都屬於勢在必行。而在地緣政治上，先進國家高科技和高端武器的先進晶片都仰賴台積電之下，不可能讓它長期只在台灣生產─缺乏強有力籌碼的台灣，斷然無法承受超強的國際壓力。

因此，選擇接受他國巨額補貼和高度配合，比起被下最後通牒外移，當然是較佳的選擇。況且，國際半導體業競爭激烈，到境外投資也是提早就近卡位，可以更好掌握急速成長的當地市場，生產成本較高可能也是必要之惡，但可從其他效益平衡。何況，在台灣的生產比重，還是高達八成以上，最先進的研發和技術也在台灣，能維持台灣競爭力不墜。所以，必須保持警戒，但沒必要過度擔心。

然而，在競爭激烈的半導體產業，台灣可以保持多久的優勢的確難以預測，特別是在研發人才、工作環境、生產成本等競爭條件正快速惡化。因此，更重要的是要發展其他的「護國神山」，來確保台灣經濟能持續發展。

不過，在長期的顯著成長下，台灣經濟已經高度發展─在國際貨幣基金（IMF）推估、經購買力（PPP）調整的人均國內生產毛額，台灣今年高居全球第12位，領先日本、韓國，甚至荷蘭、德國、澳洲等先進國。在這種情況下，台灣下一步值得發展的產業，可以參考同樣缺乏自然資源、人口密度高，但排名高於台灣的幾個小國，包括盧森堡（第一）、新加坡（第三）、瑞士（第六）等。

觀察這些高生產力的小國，在產業發展上有幾個異於台灣的特色：其一，服務業高度發達，產值比重在2023年都在GDP的70%和80%之間，明顯高於台灣的62%，而且都是金融中心。其二，周邊都有巨大的相鄰經濟可作為服務業的腹地，如歐盟、東協。其三，都有大量的「自由貿易協定」（FTA）─新加坡是全球簽署FTA最多的國家之一，盧森堡和瑞士分屬歐盟（EU）和「歐洲自由貿易協會」（EFTA），除農業外，工業和服務業在兩個貿易集團之間都可自由貿易和投資。

從這幾個小國的產業特色可以看出，台灣經濟若要進一步發展，必須在服務業取得顯著發展，否則低薪的服務業將繼續成為成長包袱，高科技電子業再強也難以提升整體經濟。但是，這種企圖會有兩個限制難以突破：其一，台灣服務業向來被政府輕忽，在發展產業時設定不當的「關鍵績效指標」（KPI）下，公共資源持續注入易獲得KPI表現的製造業，且KPI「重量不重質」（如只關心創造「就業數」，而非「高薪就業數」）。其二，缺乏FTA來提供高增值服務業的發展腹地，特別是金融等高端服務業難以打入東協和對岸，只能在本地競逐規模有限的「紅海」市場。

若能突破上述兩點，台灣不必畏懼台積電是否變成「美積電」。否則，的確會成為台灣經濟的夢魘。