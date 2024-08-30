聯合報黑白集／十年前後，沃草與小草

柯文哲的假帳及商辦風波鬧得滿城風雨，讓許多挺柯小草臉上無光，他自己則擬以請假方式暫離主席職位。巧合的是，同日傳出「沃草」前執行長林祖儀侵占沃草兩千多萬元，被檢方依侵占、背信、偽造文書等四大罪狀起訴的消息。定位為社企的「沃草」，和號召小草的民眾黨，最初皆標榜青年改革的力量，卻都為錢背叛理想。

二○一三年底成立的沃草，自詡是「亞洲第一個監督政府運作的獨立網路平台」，採社企模式經營。雖然主要資金來自台派金主，但它曾多次成功號召群眾募資，創辦人柳林瑋也是太陽花學運要角。未料，二○一五年即爆出柳林瑋挪用公款的醜聞，其後又傳出他接連性騷女子遭到判刑。後來接替其職位的林祖儀，如今又因長期侵吞公款遭起訴，其墮落令人唏噓。

「沃草」之名來自英文「watch­out」，原本是要監督政府，號召民眾警戒。誰料，十年間，前後兩任執行長卻是「監守自盜」，接續掏空自己的公司。沃草沒沃到社會，只肥了自己，何其諷刺！當年那些曾被沃草吸引並自願追隨的年輕人，不知道今天作何感想？

十年的變化，當初參與沃草行動的年輕人，如今想必已更通透人情世故，看破社企偶像真面目。但去年才蓬勃生長的小草，對自己偶像的種種「錢沾」計畫，能嚥得下去嗎？