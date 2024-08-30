經濟日報社論／「賀錦麗經濟學」 坎坷難行

多項美國大選民調顯示，目前賀錦麗小幅領先川普，但難分勝負，雖然拜登退選，由賀錦麗替代後，選情日有起色，尤其在上周民主黨代表會之後，氣勢達到了最高點，但是接下來還有70 天，賀錦麗必須要端出政策牛肉，並且要全力應變川普在辯論中對她的窮追猛打，其中公認她的弱點就是經濟民生政策。

超過半數以上的美國人認為通貨膨脹與生活開支增加，是11月大選前最關心的問題，而且有41%認為川普較有辦法，多於認為賀錦麗的32%。賀錦麗在通膨飆升至40年來高點時擔任副總統，一開始就處於不利地位，她一方面不得不承繼拜登的經濟政策，但另一方面，賀錦麗經濟學則希望與拜登做出區隔，甚至比拜登做得更好。

賀錦麗的策略是正面出擊：將「降低美國家庭生活成本」作為她經濟政策的核心，她從母親與中產階級的角度出發，關注如何才能讓家庭養得起下一代，強調住房改革、醫療改革、對育嬰提供稅收減免，還有打擊哄抬食品雜貨價格等。

拜登原本在斥資基礎建設與補助晶片產業之外，也是想致力於關懷中低收入家庭，譬如曾經提出12周家庭有薪照顧假，但最後卻在黨內反對下，打折變成四周，但是賀錦麗決心要貫徹到底，企圖在最快時間內讓美國人有感，甚至她挑選副手，也是從此考慮，副總統候選人華茲在明尼蘇達州的政績就是創建家庭有薪照顧假的制度。

對於中低收入家庭，她將恢復兒童稅收抵免，包括嬰兒第一年由現行2,000美元增至6,000美元，她指出，這是對美國未來的投資，當兒童稅收抵免在疫情期間擴大時，兒童貧窮率降低了近50%。她還將擴大勞動所得稅抵免的範圍至沒有兒女的民眾，這對貧窮的美國人來說，是一項重要的補貼。

老實說，這部分稅收減少了，要如何補足，賀錦麗並沒有提出具體的辦法，以目前美國財政赤字已經占了GDP的7% ，共和黨批評，這只會大幅增加既有的聯邦赤字，財政上是無法持續的，如果不要繼續增加舉債，就只有想辦法加稅，目標轉向富人與企業增稅，勢必遭到強烈反對，在選前，賀錦麗只能模糊以對。

其次則是，政府要管制哄抬物價，尤其在食品與雜貨上，一是針對現有壟斷寡頭的食品業，鼓勵更多的競爭，二則是針對食品零售業的哄抬物價，祭出管制法令，並責成「聯邦貿易委員會」來執行。

賀錦麗要平抑物價，被共和黨人批評為扭曲市場機制，是政府企圖增加管制法令，川普陣營甚至馬上推出廣告稱這是「蘇聯式的價格管制」。甚至有些前民主黨官員都提出，管制物價可能會導致惜售囤積，反而造成貨品短缺。

其三則是，賀錦麗提出的醫療改革，企圖降低美國高得離譜的醫療費用，美國沒有台灣的健保制度，太多美國人背負著醫療債務，賀錦麗表示將與各州合作取消醫療債務，但是單向取消債務只是暫時歸零，只要病患仍然需要醫療照護，債務就會再次累積。

賀錦麗提出，為首次購房者提供25,000美元的補助，但如果住房沒有增加供應，補貼反而有可能推高房價，於是她承諾，未來四年內要建設300萬套新住房，可是沒有價格的激勵，建商不願意承建，這意味著政府恐怕要負擔起這個責任。她並誓言打擊華爾街投資客，譴責這些炒家「大量收購和提高房價」，但事實上這些人只擁有美國不到1%的住宅。

賀錦麗本是左派，認為企業的貪心對利潤貪得無厭，是造成價格上漲的元兇，所以希望經由國家介入，抑制企業的貪得無厭，同時用政府的社會福利，攤平窮人的生活成本，但是自由市場的精神，本來就是奠基在個人自利之上，歐洲國家也許可以接受這類社會主義的政策，但要美國人接受恐怕不這麼容易。

賀錦麗的經濟政見，處處受挑戰且難行，與川普的火併，還有得瞧。