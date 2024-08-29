聯合報黑白集／京華城案燒近柯文哲

該來的，終究會來。柯文哲的假帳案還在延燒，與此同時，檢方偵辦京華城案也展開更迅猛的行動。北檢指揮廉政署，兵分四十八路搜索威京集團主席沈慶京和議員應曉薇之相關處所，帶走大批證物。在該約談的都約談過後，下一位被請上桌的，就是柯文哲了！

兵分四十八路，要出動多少人馬，大家想一想就知道了。光看這陣仗，就很嚇人，與此案相關人士不心驚膽跳才怪。正陷於假帳漩渦中的柯文哲，表面上再強作鎮定，心裡也一定忐忐忑忑吧！畢竟，他才是拍板定案的關鍵人物。

假帳風波，加上柯文哲購置私人商辦事件的影響，民眾黨近期元氣大傷。最近，黨內已有人勸他辭掉黨主席，為民眾黨止血。如果辭主席能止血就好，萬一辭職後反而陷入京華城案這樣更深的泥淖，那該怎麼辦？但如果不辭，卻由他帶著全黨一起掉入泥潭，那會更好嗎？此刻的柯文哲，想必陷入了長考。

京華城案是否與貪瀆有關，目前仍未可知；檢廉大動作搜索，就是為了尋找相關的蛛絲馬跡。但無論如何，柯文哲給予京華城空前的八四○％容積率，完全是難以自圓其說的事。京華城營運前後不到廿年，其改建既不符合都更、也不符合危老，更造成嚴重的社會成本。柯文哲卻破天荒給予多兩成的獎勵，真的，不知道他在想什麼！