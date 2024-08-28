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聯合報黑白集／悟空洗心術

聯合報／ 黑白集
中國首款3A大作遊戲「黑神話：悟空」全球熱賣。（路透）
中國首款3A大作遊戲「黑神話：悟空」全球熱賣。（路透）

大陸電玩《黑神話：悟空》狂銷全球，綠營逢中必反，少不了要唱衰。為此，側翼竟認真閱讀中國名著《西遊記》，作文本分析，指稱電玩內容如何違逆原著精神，以及醜化佛道二教。青鳥推動全面去中化，仍得先識讀中華文化才能練功。

《悟空》煉金術誘人，各路網紅侃侃而談，親綠粉專發動抵制，卻把作者「吳承恩」誤為水滸傳作者「施耐庵」，自曝文化水平不如國中生，給台派丟臉。也有愛國網紅擔心青鳥自信受損，吹噓台灣早已推出如《仙劍》的扛鼎大作，未料卻被揭穿，祖輩神作的智財權已賣給大陸。

為反制《悟空》現象，綠媒和側翼加足柴火出征，從網路平台到談話節目都不放過。誰說作品好玩好看，立馬被貼上賣台標籤。大陸沒出動宣傳部隊，反而是獨派自願「打片」，將神猴聲量拉高霸屏，輾壓國內重大議題。

政府縱有再大神通將台灣裹成訊息繭房，但這回的戰場是在國際，在無國界的虛擬電玩世界。台灣人與對岸同文同種，移位到兩岸以外的位置觀察這部作品，無論是從電玩，或資訊產業、影音美學到文化輸出，都有滿腹心得，洗滌義和團的反智影響，重新認識「文化中國」。

一隻猴子不只救市場，還演繹何謂高明「洗滌人心」之術。對兩岸來說，再多的網管及側翼，終不敵文化若水潤物的力量。

社論

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