聯合報社論／區區數億就讓柯文哲窮於數鈔、大志全拋

政治獻金假帳和木可私帳風波未清，柯文哲又爆出拿選舉補助款添置私產的爭議，他如今跳到黃河也洗不清了。柯文哲聲稱，他是「參考」其他總統候選人的例子，選舉補助款三分之一歸中央黨部，三分之二「歸個人」，以其中四三○○萬元購入這座商辦。然而，侯友宜是將補助款全部回捐國民黨，賴清德則分別捐給中央黨部、公益及黨內弱勢。對比之下，柯文哲「藏富於私」，真是難看。

先前傳出陳佩琪正在看上億豪宅，柯文哲豪氣回答，「我們買得起，不必裝窮」。如今布幕一揭，果然不必裝窮，人家早就「下手」買進了。而且，他花的這筆錢，你我都有份，是來自選舉補助款。「柯老三」在大選拿到三六九萬票，獲得一．一億元選舉補助款，賴清德是一．六億元，侯友宜一．四億元。藍綠兩黨候選人都把錢捐為公益公用，獨獨柯文哲納入私囊，悄悄添購家產。這場疑雲蔽天的「錢之亂」，讓柯文哲「清廉」之名毀於一旦，民眾黨的招牌也被唾棄。

爬梳柯文哲的「錢之亂」，其源頭有四：一，是選舉期間的「政治獻金」，其中個人名義捐款即高達十四多萬筆，另有不透明的企業大額捐款，有可能並未如實呈報。二，是「競選經費」的申報，因收支無法對齊而胡亂湊數，導致時樂、尼奧不認帳，進而扯出連串假帳風波，至今燒不完。三，是經營競選小物的「木可」，柯文哲收受其ＫＰ授權金，因而產生盈餘流向柯家的爭議。四，是選舉補助款的運用，「一人黨」主席柯文哲獨創三分之二補助款「歸個人」的分配，大剌剌把政府的補助款拿去私用，添購房產。

這次大選柯文哲共獲得四億元政治獻金，是「侯康配」的兩倍，其選舉糧草之充裕可想而知。也因此，柯文哲競選時沾沾自喜，要求在「藍白合」搭檔中擔任「正」的角色，寸步不讓。此外，柯陣營的選舉收支有六千多萬元「結餘」，加上一．一億元的「選舉補助款」，以及每年一．五億元的「政黨補助款」，錢多到柯文哲數到手酸。也因此，陳佩琪要提前退休來幫忙管帳，統籌咖啡、文宣、小物等業務。此際，柯主席還心懷國家大業嗎？

誰能料到，正當民眾黨八名立委和藍軍聯手在國會征戰有成，正當中央黨部將遷至新辦公大樓大展鴻圖之際，一連串假帳、虛帳、私帳問題襲來，把柯文哲和民眾黨的形象打成碎片。民眾看到的是，小草的涓滴奉獻被民眾黨拿去胡亂揮霍，他們曾奉為正義之士的「阿北」，則變得比他批判過的對象還不堪：貪財、無能、卸責、公私不分。這種幻滅的感覺，是柯文哲留給一世代年輕人的噩夢，他不覺得慚愧嗎？

今天的情勢發展，讓人回想起去年柯文哲同意「藍白合」旋又反悔的景象。或許柯文哲聽信幕僚之詞，覺得一旦當了副手，所有政治獻金和補助款都無法自主運用來發展黨務，因而執意選擇走自己的路。但誰又能料到，這區區數億元的誘惑，竟讓柯文哲深陷金錢的漩渦，那些說不清的帳目、公私不分的流用，使自己的信譽、清白、政黨形象都一起葬送。

在燒不完的假帳風波中，這次柯文哲以四千多萬元購置個人商辦的事遭揭露，形同證實先前各項管理不善、刻意造假的帳務問題都是事實，並非外界抹黑。可悲的是，在會計師端木正、老友李文宗先一步被推出去當替死鬼開鍘後，此刻還有誰能為柯文哲背鍋呢？此刻，柯文哲的總統夢也許尚未死心，但還有人願意把票投給他嗎？