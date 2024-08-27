聯合報黑白集／高虹安誣告的誣告

繼詐領助理費案一審有罪，高虹安遭筆名「翁達瑞」的學者陳時奮自訴誣告，一審也被台北地院判刑十個月。判決一出，法界大譁。法官判決理由是，高虹安明知自己論文抄襲，竟還提告陳時奮加重誹謗。說穿了，這個判決就是羅織。

誣告罪一向很難成立，尤其對「誹謗」或「妨害名譽」的反控，更是難上加難。原因是，「故意」與否，不易舉證。因此，為保障言論自由，儘管許多妨害名譽案件並不成立，反控誣告亦往往鎩羽而歸。

遭控博士論文抄襲，高虹安狀告陳時奮加重誹謗，檢方不起訴，這還可說是公眾人物「可受公評」。問題是，在資策會和辛辛那提大學都證明高虹安論文無學倫問題下，法官竟「自行舉證」稱論文確有抄襲。難道司法權竟能大上天，連學術證明都免了？

反觀同因被指論文抄襲狀告立委王鴻薇的林智堅，加重誹謗不起訴後，王鴻薇反控林智堅誣告。林智堅抄襲論文有台大、中華大學認證，罪刑更明確，但北檢卻是不起訴處分。北檢盡力為林智堅脫罪，北院全力將高虹安入罪，堪稱合作無間。

學術單位證明確有抄襲的沒事，學術單位說沒問題的卻遭判刑，故意和有罪與否，都由法官說了算。說高虹安誣告，本身就是誣告，所謂「司法獨立」根本是空話。看來，北院又有法官要升官了。