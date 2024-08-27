聯合報社論／長榮vs.五月天：反思兩岸膝反射式對抗

奧運期間，巴黎長榮桂冠酒店懸掛萬國旗，因刻意剪掉中共五星旗，遭大陸網紅爆料炒作，引發大陸旅遊訂房平台抵制。沸沸揚揚數日後，長榮集團發表聲明致歉，並聲稱「支持九二共識，反對台獨」。事態的發展，顯示長榮面臨鉅大市場壓力，不得不作出屈服之表態；這也證明該酒店蘇姓總經理剪掉五星旗是意識形態遮蔽理性，致釀成這場「因小失大」之災。

長榮桂冠若只是一家境內本土酒店，它要如何表現「仇中」情緒，是它自己的事。但長榮桂冠跨足國際，在巴黎、上海、曼谷等地都設有飯店，既然放眼國際，就應表現出足以匹配的國際觀。何況，正值奧運，掛了「萬國旗」卻獨獨剪掉五星旗，顯然違背奧運精神。該酒店的總經理卻聲稱，自己的飯店可以決定要掛什麼旗；這根本就是愚人愚行。

事實上，檢視長榮集團的環球版圖，酒店只是其中小小一隅，長榮更核心的本業是在海空運輸。長榮航空的班機飛往大陸廿九個城市，長榮海運的國際船務在大陸從北到南設有十七家分公司。試想，如果僅因旗下一家酒店的無禮舉動，使得更重要的航空、海運事業受到衝擊，長榮集團如何承受？從這個角度看，長榮集團發表「支持九二共識，反對台獨」的聲明，顯是不得不然的自保措施。就像二○○五年三月中共通過《反分裂法》時，民進黨和台獨團體發動「三二六護台大遊行」，本土色彩濃厚的奇美創辦人許文龍卻在遊行前夕發表震驚各界的「挺一中」聲明，同樣都是迫於政治壓力不得不的選擇。

長榮發表「反台獨」聲明後，陸委會和外交部同聲譴責中共「以商逼政」，操作民族主義。從長榮的角度看，其蘇姓總經理剪五星旗之舉固然不智，但該集團這次不得不的表態，其實是遭「以政逼商」的結果。追根究柢，是兩岸政府不斷以僵化的口號煽動兩岸人民彼此仇恨，透過網路的助燃，網民狹隘的民族情緒便因膝反射作用而燎原。這種極端情緒的渲染，不僅淹沒了社會中間溫和的聲音，也讓兩岸政府愈發難以走回正常交往的軌道。

撥開網民互嗆的煙硝，兩岸最近有些議題似能觸發彼此反思，有助雙方政府和人民擺脫膝射式情緒，走向更理性的互動。例如，「大馬鬼才」藝人黃明志原訂赴大陸巡演，因政治因素慘遭封殺，十五場演唱會全取消慘賠上億。原訂下月來台的大陸饒舌歌手王以太，則因以「下一站—中國台北」作宣傳，遭陸委會卡關。再如今年稍早，台灣天團五月天在北京演唱會上說出「我們中國人，來北京一定吃烤鴨的」；現場觀眾嗨翻尖叫，事後卻遭台灣網民嗆罵「看到你跪下去的樣子」。如果大家都選擇膝反射，就註定只能陷入哀怨循環。

兩岸歌手交流，其實是超越政治與商機的事。「五月天」在大陸巡演，僅在北京鳥巢就開唱十場，賣出一百萬張門票，創下四十億票房。他們締造的，除了商機，更把兩岸歌迷融入一個共同的音樂世界。這樣的文化經驗，是政治人物無法企及的境界，值得各界珍惜。年輕一代的「告五人」樂團在大陸十幾個城市巡演，也征服大批粉絲；這些，都是台灣文化的力量。最近大陸的網遊《黑神話：悟空》，除轟動全球，更可帶動換機潮使硬體廠商受惠，綠營何必見不得人家好？

要把台灣做大，首先要走出台灣。死守衙門或緊抱著鍵盤扮演紙上抗中勇士，無法為台灣開創新疆土。從企業到文化，兩岸政府和人民請超越膝反射式的狹心症吧！