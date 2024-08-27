經濟日報社論／日本政局動盪 經濟添變數

日本自民黨即將在下個月舉行總裁選舉，現任首相岸田卻突然宣布退出，政局增添變數。日本即將在9月底決定新首相，新人新政，財經政策尤其值得注意。

岸田退出選舉的主要原因是低迷的民意支持度。根據NHK的每月調查，岸田內閣支持率從去年11月開始就跌破危險水域的三成，今年2月以後更沒高過25%。2025年夏天日本將舉行參議員選舉，且現任眾議院任期是到明年10月底，隨時有解散進行大選的可能。簡言之，自民黨未來一年內要面對參、眾議院國會大選。自民黨內目前瀰漫著：沒人氣的岸田首相，無法當選舉看板的氣氛。岸田與其在9月總裁選得難看，因此選擇自己退出。

為何岸田會如此沒人氣？岸田2021年10月就任以來，帶領日本走出新冠疫情，讓日本經濟與股市欣欣向榮，訪日海外旅客人數、上市企業利潤、日經指數都創下史上最高紀錄，並且企業為員工加薪幅度，也回到30年前泡沫經濟的盛況。可惜的是，經濟的盛況多數日本民眾無感。在後疫情全球高通膨的背景下，美國聯準會過去幾年暴力升息，其他主要經濟體也跟進，然而日本政壇與日銀在安倍經濟學的餘蔭下，完全無動作。

雖然岸田在去年4月任命植田和男，取代安倍經濟學使徒的黑田東彥，就任日銀總裁。但學者出身的植田小心翼翼，琢磨到今年3月才取消黑田的負利率政策，到7月底才第一次升息。拖了太久的日銀升息，讓美日利差居高不下，造成日圓持續走貶，日本民眾苦吞進口高物價所引發的通膨。因為高通膨，到今年5月為止，日本上班族的實質薪資連續26個月負成長，創史上最久紀錄。

所以就算岸田政權讓日本經濟與股市暢旺，但民眾的荷包卻持續縮水，加上自民黨醜聞不斷，多位議員與有詐財嫌疑的統一教會，有曖昧的合作關係；黨內派系餐會獻金的假帳與黑錢風波，自民黨與岸田政權的支持度自然是低迷不起。未來一年是日本的大選年，在野黨也厲兵秣馬，準備政黨輪替。最大在野黨的立憲民主黨也將在9月舉行黨代表選舉，因為有機會奪回政權，前首相野田佳彦、前官房長官枝野幸男等重量級人士陸續投入競選。

回首岸田執政近三年期間，日本民眾苦嚐高通膨之苦。雖然因為醜聞，安倍派閥國會議員的民意支持偏低，但就算安倍派表面不存在，人數還是龐大，成為這次自民黨總裁參選人主要拉攏對象。以安倍經濟學使徒自居的高市早苗經濟安保大臣如果當選，日銀之後要走持續升息的金融正常化道路，就會困難得多。

此外，具有年輕與高顏值特質，有可能被當作選舉看板的小林鷹之、小泉進次郎兩位候選人，都可能為了選票而與保守派合作，當選之後在保守派尊安倍的傳統下，對日銀升息也頗有意見。

另一方面，茂木敏充幹事長、加藤勝信前官房長官、數位大臣河野太郎、石破茂前幹事長等候選人都發表過支持日銀升息的言論，顯示目前表態經濟政策的多數候選人，是支持日銀升息政策，畢竟安倍經濟學讓日本大眾苦於通膨兩年以上，會觀察民意動向的政治人物，自然不會貿然去支持不受歡迎的舊時代政策。而立憲民主黨向來反對安倍經濟學，必然會支持日銀穩健的升息政策。

雖然日銀7月底的突然升息，加上日圓套利交易的急速清倉，一度讓日經指數在二個交易日暴跌將近兩成，但暴跌之後的八個交易日，日經指數又站回了暴跌前水準。換句話說，日銀所擔憂的金融不穩定已經告一段落；然而岸田的突然退選，日銀所要面對的政治環境變得不穩定，日圓因此有怎樣的動向，我們必須時時保持關注。