經濟日報社論／西方為什麼看不懂中國？

「修昔底德陷阱」提出者美國政治學家艾利森，目睹中國在巴黎奧運上的表現，認為這充分反映了中國在幾乎所有其他方面的崛起。艾利森作為一位對中國有深入研究的專家，應該是看到了一般西方人未見到的中國現象，但坦率地說，他也許看到了當前中國已「全面崛起」的事實，卻未必能進一步深入解讀「為何」，也就是未必能為西方人迄今仍看不懂的中國現象解惑。

「中國現象」絕對是全人類21世紀發展最大的歷史異象，具體表現在全球貿易大國、製造業大國，及科技從落後到追上到領先，從被打壓到突圍到開始反制之上，也同時體現在已是一個太空大國及軍事大國之上，當然，一如艾利森所言，也已全面反映在體育競技的出色表現之上。面對這一切快速的變化，西方尤其是美國人，從一開始的意外、錯愕，再到焦慮、打壓，西方人為什麼總是看不懂中國？

這裡，可以作一些全方位的觀察解讀：

首先，是被歷史的「非常態」誤導了。主導及稱霸了世界已多個世紀的西方人，目睹1840年之後的中國貧窮，以為這即是中國的常態，殊不知這1840年之後的一百多年的歷史低潮，其實是中華民族3,000年歷史始終位居世界前沿發展主旋律的一段罕見的「非常態」。當代中國的崛起，正是從「非常態」走出，重新向一貫歷史主旋律回歸的開始。如果不懂歷史，自然就看不懂當代的中國現象了。

其次，為什麼中華民族始終表現卓越，為何始終卓越卻陷入近代的歷史發展低潮，為何又能從低潮中走出並重新崛起並邁向復興？所有這一切都跟當代中國重新激活了由於某些原因而被閉鎖的三個密碼有關：一，市場經濟；二，與市場經濟能高度配套的民族基因（勤奮、刻苦耐勞、追求財富的強大積極性）；三，有容乃大，吸納優質外來文化的「天下主義」。光這三點，就能讓中華民族雖綿延數千年，卻「其命維新」，生命力不衰。

第三，中國的市場經濟又與西方人熟悉的有所不同。市場經濟最大的優點是全社會所有資源的優化配置，但優化配置必須有兩套機制並行，相輔相成。其一，靠民營企業，這部分西方有，且熟悉；其二，要靠國企，國企的角色主要為提供優質具有「外部經濟」性質的公共產品，如基礎建設、策略產業、社會扶貧等，此均非民企角色所能取代。是以中國市場經濟獨有中國特色的市場經濟，說白了，就是社會主義市場經濟。然而，西方尤其美國對社會主義持有偏見，所以看不懂，也學不了。應該看到，社會主義在中國文化與哲學中也存在，但作為一種國家發展哲學與理念，卻與中國共產黨有關。

第四，也是中國所獨有，而且是現代中國比以往更能發揮出優勢的一個密碼：「超大市場規模經濟」。經濟理論中，從來就有「規模經濟」的概念，意謂著隨著生產規模擴大，長期平均成本會隨產量增加而遞減，這是供給面的邏輯。但如今因為中國快速崛起，作為中國特色的「超大規模市場」，可以為「規模經濟」提供一種新的內涵，也就是可以為科技創新提供巨大的需求誘因。

從高鐵、互聯網+、人工智能、電動車到最新的中國「千帆星座」星鏈的發射，都可以看到「超大規模市場」的特殊效應。

中共20大提出的「中國式現代化理論」，點出了中國式現代化與一眾西方式現代化不同的五個特色，第一條就是「人口規模巨大的現代化」，這其中，就隱藏著中國從崛起到復興的最新關鍵密碼。

西方人為什麼看不懂中國，看來，確實不容易看得懂。