聯合報黑白集／連沙魚都厭煩

民眾黨處理危機的方式很奇特，明明已火燒眉毛，自己還不斷往上面澆油。柯文哲正是那個「提油救火」的人，他東閃西閃不認錯，責任全推給同志和老友。更糟的是，老婆每天出來攪局，兩人一搭一唱，「可悲當有趣」地炫富，把家事和黨務搞得難捨難分。

柯文哲或許以為這是「博聲量」的好機會，但很抱歉，人們很難給予佳評。例如，他把假帳風波形容為「出麻疹」，說以後就有抵抗力。但在外界看，這比較像民眾黨從上、從內爛起，能力和清廉都長腫瘤，哪是出麻疹？又如他說，「我們不用裝窮，我們本來就買得起上億的房子」。既然這麼有錢，怎麼好意思叫苦哈哈的小草捐款供他榨取，自己兒子要結婚就砸重金買豪宅？

最近，柯Ｐ幾乎「一開口，就減分」。有時是文不對題，顧右左而言他，謊話連篇。更多時候是露出原形，以前說的正義道德，如今都踩在腳下。大選期間，柯文哲多次密會都選在信義區企業家金主之豪宅，不難想像，小草捐款只是他政治獻金中的小菜一碟。

過去柯文哲有個「沙魚理論」，當受到攻擊時，最好的求生之計，就是要「游得比鯊快」。這次柯Ｐ還想故技重施，他東拉西扯，假動作連連。問題是，當被看破手腳，他的話連沙魚都厭煩了。最近的出走潮，說明許多黨員不想再撐了！