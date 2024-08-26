聯合報社論／百日維新成百日之亂，賴政府未來步步驚心

賴清德就任總統屆滿百日，短短三個多月，國內政局只呈現「亂」與「戰」。究其根本，在於總統、立委選舉，主流民意已表達對民進黨過去專權獨大極度厭惡，但賴總統和民進黨仍堅持「整碗端去」，且為鞏固權力不惜一戰；若施政作風不改，未來四年將更悲觀。

今年四月曾傳出賴總統在一場內部會議裡，對準閣員說自己最大的挑戰，是「上任一百天後，要繳出什麼樣的成績單」。賴總統「百日維新」說法，不脛而走。有別於過去八年民進黨完全執政，賴總統面對的是「三黨不過半」政治情勢，因此儘管賴總統以往從政表現有缺乏協調能力、過於堅持意識形態等問題，但各界仍然期待新政府上台後，能尊重新民意，讓台灣政局走向新開端。

不過事與願違，賴總統不是與在野黨合作，謀求共同治理國家之道，而是升高與在野黨對立態勢，且在國政上也未見新意。賴總統就任滿月時端出的「大菜」，是宣布要在總統府成立「氣候變遷」、「社會韌性」和「健康台灣」三個對策委員會。此舉不僅疊床架屋、侵犯行政權，紊亂憲政體制；從已召開的氣候變遷、健康台灣二場會議看，亦乏善可陳，除了口號，就只是堅守民進黨過去的立場而已。

以能源議題為例，儘管過去對民進黨友善的外媒或親綠企業家、學者，都對非核家園憂心忡忡，各地頻傳的停電事件也證明民進黨反核神主牌已成巨大包袱，其綠能政策更是嚴重落後、弊案頻頻，但看不出氣候變遷對策委員會有何對策，賴總統更似決定抱殘守缺，一意孤行。

綠電支票一再跳票，賴政府卻一如蔡政府，只是開出更多支票，讓台灣經濟發展面臨更大隱憂。但賴政府除了加速廢核，就是政治操作「戰南北」，宣稱北部供電不足，不再核供桃園以北的資料中心。放眼全世界，把供電當作政治武器的，賴政府可說是罕見的特例。

至於兩岸問題，賴總統「務實的台獨工作者」角色，亦在就任後一覽無遺。賴總統雖稱「蔡規賴隨」，但其新兩國論卻將兩岸緊張情勢推到新高點。賴總統對外依恃友邦支持，對內則尋找敵人，將反對者打為「中共同路人」、「在地協力者」。雖然民眾對於中共機艦常態擾台已漸麻痺，但如果真的「狼來了」，賴政府顯然也無對策。

最嚴重的是立法院朝野政黨大戰引發的政治僵局與憲政爭議。國會改革本是民進黨過去主張，但賴總統卻指揮民進黨與藍白陣營進行焦土作戰。其意在形塑在野黨「在怎麼野蠻」形象；背後則仗恃已然綠化的司法體系，尤其是大法官們捍衛執政權。民進黨對司法的介入愈來愈深，甚至以此作為整肅在野黨的工具，司法獨立危在旦夕。

賴政府上任後爆發的諸多弊案與醜聞，更令人怵目驚心。海基會前董事長鄭文燦涉貪被羈押，交通部前部長李孟諺因桃色風暴下台；如加上蔡政府的行政院前發言人陳宗彥接受性招待被起訴、民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費被查辦，賴總統上任百日內，綠營出問題者都是「新潮流」、「賴系」、「台南幫」人馬。民進黨的崩壞，竟是圍繞賴總統身邊發生。

這諸多亂象，從積極面看，賴總統還有近四年可以糾錯。如果願意面對民意，放下權力的執念和神主牌，好好處理朝野關係，大刀闊斧整頓民進黨內部，未來仍大有可為；但從消極面看，如仍不願面對問題，只圖鞏固甚至擴大權力，那麼未來四年就將成為台灣最大的詛咒。該怎麼做，繫於賴總統的一念之間。