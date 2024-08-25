聯合報黑白集／中華民國意象回歸國慶

雙十國慶籌備委員會將於九月公布國慶主視覺，身兼主委的立法院長韓國瑜日前召開籌備會議指示「辦好中華民國的生日」，外界預期國慶主視覺將重現中華民國意象。

面對中華民國雙十國慶，民進黨執政期間硬是要偷渡其政治意圖，不僅國旗、國號淡化或消失，「雙十」愈改愈莫名，代表自由、平等、博愛精神的藍白紅三色也常遭棄用，甚至以TAIWAN取代中華民國。

然而，中華民國意象真如此不堪？就以賴清德總統在金門紀念八二三砲戰六十六周年致辭為例，台前背後都有醒目的金防部「國旗＋燈塔＋金門地圖」隊徽，正是中華民國意象。如果沒了這意象，賴清德的金門談話又有何依附基礎？

國慶捨棄中華民國意象，猶如國父「扁擔與彩券」的忘本寓言，類似事例不勝枚舉。例如馬習會馬習共飲的金門黑金龍高粱酒，包裝上即印有中英文中華民國字樣及金門地圖，也代表兩岸某種「共識」，才被列為馬總統文物保存，後來卻遭國史館以沒歷史價值為由剔除，移置金門酒廠又被奉若珍寶，何其弔詭。

慶賀國家生日，中華民國意象其實是「無則失真，有才對味」。何況連「務實的台獨工作者」都能在金防部隊徽下大談守護中華民國，中華民國意象又怎能不回歸國慶？除非賴清德覺得，那隊徽，真如在背芒刺！