聯合報社論／維持兩岸和平，賴總統先看清八二三意義

賴清德總統主持金門八二三戰役勝利六十六周年追悼典禮，提到八二三砲戰時，他還沒出生，民進黨還沒成立，可見中國要拿下台灣，不是因為哪一個人或哪一個政黨說了什麼或做了什麼。賴總統也強調，我們不再反攻大陸，但也不願意受共產黨統治。我們是為了自己的生活方式以及台海的和平發展。賴總統的八二三談話，除割裂兩岸連結，並為台獨引戰開脫外，也顯露他的現實認知與意識形態堅持，仍會是引發台海動盪的根源。

比較起來，蔡政府上任三年冷漠對待八二三，尤其二○一八年八二三砲戰六十周年，時任副總統陳建仁到金門度假，卻刻意避開八二三；時任民進黨副秘書長徐佳青更說八二三砲戰是共產黨和國民黨的戰役，不值得紀念；蔡英文也是為拚連任才在二○一九年首度出席八二三紀念活動。而賴清德上任不久就親赴金門向八二三將士感恩致敬，值得肯定。

賴清德透露，他的叔叔參加過八二三砲戰，他從小就聽叔叔講過八二三故事，因此站在八二三忠靈前致祭時，內心非常欽佩與感激。賴清德的八二三小故事令人感動。時任小金門師長的行政院前院長郝柏村曾指出，砲戰期間，台籍兵員近萬人，約占金門總兵力十分之一。賴清德的叔叔見證了台籍士兵在砲戰中的英勇與犧牲，同時駁斥了八二三與台灣人無關的謬論。徐佳青現在是賴政府的僑委會委員長，還欠被她無知冷血傷害的八二三英雄與人民情感一個道歉。

但賴清德切割中國與台灣，八二三將士一定不答應；他們守護的中華民國就是中國。民進黨因切割中國與台灣，扭曲了二二八與八二三的意義。八二三老兵認為這場戰役成就了台灣的民主繁榮，政府應比照二二八，將八二三訂為國定假日。一位八二三遺族哽咽向賴總統說，八二三陣亡撫卹金只有四萬多元，二二八受難者補償金卻高達五百多萬元，對八二三遺族相當不公平。其實民進黨政府轉型正義平復賠償的許多白色恐怖受難者，正是北京西山紀念的共產黨烈士，這讓八二三官兵與遺族更加悲痛。

賴總統從當年參戰官士兵不分東西南北，也不分族群，強調我們要團結。賴清德似乎是當了總統，才知道應團結國人。但他仍挾民粹青鳥恐嚇在野黨，指導司法阻擋國會改革，又動輒扣在野紅帽，賴政府更以所謂台灣台語分化了閩南、客家、原住民和外省族群，賴清德要如何一手撕裂台灣，一手團結國人？

賴清德自欺欺人地說，中國要拿下台灣，不是因為台灣哪個人或哪個政黨說什麼或做什麼；事實卻是，馬英九和國民黨因堅持九二共識、一中各表，而有八年的兩岸和平繁榮發展。賴清德把台灣不再反攻大陸，看作與人為善，實則畫清界線，台灣要過自己的生活。其實金門砲戰後，放棄軍事反攻已成為台灣和美國的共識，但自由中國的立場並未放棄；砲戰停火，也不是毛澤東與台灣為善，而是要藉金馬外島拉住台灣，使台灣不得脫離大陸的政治戰略。

賴清德要與民主陣營合作，維護台海及印太和平發展；他也應該看到，八二三砲戰就是一場深受國際政治因素影響的戰役。中蘇共要牽制美國，並測試美國協防台灣與外島的決心；蔣介石總統希望美國依協防條約參戰；但美國卻不直接介入火戰，甚至要蔣放棄金馬外島；最後毛澤東宣布停火讓國軍補給，與蔣共同藉由金馬維持台灣與大陸的連結。

賴清德要捍衛中華民國，維持兩岸和平發展，首先應該看清八二三的真正意義。