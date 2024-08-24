聯合報黑白集／不需要練習的鍵盤殺人

一名曾獲國際鋼琴大賽銀賞的新銳鋼琴家，近日在臉書進行「最後一次直播」演奏。這個標題已隱隱令人不安，直播前也顯示他情緒不穩。未料，直播中竟有人酸他「笑你不敢」，還有人激他「快去Ｘ啊！」直播結束不久，即傳出他墜樓身亡的消息。

這名鋼琴家的遺書，透露了他生活中的種種不如意。母親的壓力，房貸的重擔，受傷的手，在在導致其演奏生涯頓挫，甚至要接外送工作來支付房貸。這位說出「撒旦奪走我右手」的鋼琴家，其心情之悲憤無助，可想而知。問題是，對這種身處絕境邊緣的人，社會上竟有人還要補上一腳，這到底有多冷血！

鍵盤殺人，是不需要練習的。許多人坐在電腦前面，彷彿外面世界就在自己的指尖之下，無情的、酸涼的、惡毒的話隨手彈出，都無需考慮網路另一端的人作何感受。然而，當悲劇發生時，你才要趕緊「滅跡」刪除留言，你必然意識到自己也推了那個站在樓頂邊緣的人一把吧！這算不算殺人？

類似的情節，我們可能在歐美電影裡看過無數次，感覺稀鬆平常。但這次，真實的故事在新北土城上演，一個鋼琴家在困頓嘲諷中喪命，那些冷血鍵盤手就是我們身旁不遠的人，你仍覺得無所謂嗎？

沒錯，鍵盤殺人不需要練習；但溫柔和關懷則必須反覆練習，才能學會。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980