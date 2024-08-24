聯合報社論／新青安：一個短視近利政策，正火燒罟寮

中央銀行最近連續採取罕見動作，先發出史上最嚴「限貸令」，又邀卅四家國銀「喝咖啡」，責令限期繳交放貸信用報告。總裁楊金龍更喊話，要求銀行「善盡社會責任」，避免信用資源過度集中於不動產貸款。央行如此緊張，主要是全體銀行不動產貸款占總放款比率已高達卅七．四％，距歷史新高僅一步之遙。央行擔心，在房市過熱下，一旦資金水位失控，可能演成美國「次貸風暴」那樣的危機。

央行的慎重，並非無的放矢。最近，國內銀行陸續出現「房貸滿水位」現象，亦即銀行的不動產放款總額占存款餘額比率已接近《銀行法》規定的卅％「天花板」，導致貸款延誤糾紛四起。儘管央行不斷試圖冷卻房市，但目前整體銀行體系房貸餘額已衝破十．五兆元，以每個月八、九百億元的速度增長，全台房價也跟著飛漲。全台房市及資金市場的畸形發展，究其源頭，則完全是因「新青安」這個買票型政策而起。

新青安政策在去年八月推出，主要是為配合賴清德參選總統，以「新青年安心成家」為名推出的購屋優惠貸款。由於貸款條件極為優惠，還款期限又長，年輕人趨之若鶩。截至本月中，已有七．六萬戶獲得撥貸，不管有錢沒錢，大家都爭著搶搭這班列車。然而，這波空前的一窩蜂購屋現象，不僅抵銷了政府近年所有「打房」的努力，還幫建築業者炒高了房價。此外，更因假貸情況嚴重，金錢四處溢流，導致整個資金市場火燒罟寮，不可收拾。

由於新青安是為賴清德吸引青年選票而推，即使政策執行出了問題，政府官員都裝聾作啞，沒有人敢置一詞。在輿論相繼示警下，財政部才發動兩波言不及義的查核，發現有一千五百件人頭戶及轉租的違規問題。但真正驚動央行關注，則是本月初台股幾度雪崩，市場資金流動受到嚴重衝擊，包括不少年輕世代炒作股票遭到斷頭，央行方才介入處理，要求銀行必須節制放款，做好自主管理。這項動作，其實已來得太遲，房價高漲的火勢再也無法回到從前。然而，如果連擋都不擋，等到「次貸危機」在台灣上演，那就更難收拾。

如今回看，新青安完全是一個「短視近利」的政策，目的只在幫民進黨收買青年選票。但它所造成的後遺症，卻是既深且長，恐怕難以回復。第一，新青安的搶貸亂象，已對產業或不同換屋需求者的貸款造成嚴重排擠。第二，新青安的千億貸款上限，已成為台灣房價的「新樓地板」，賴清德敢宣稱這是政策的「功德」嗎？第三，五年後當新青安要開始繳交本金時，如果屆時大家都選擇拋售，他們覺得自己真能大賺一筆嗎？第四，政府鼓勵沒有能力的青年進場購屋，不是提供了他們虛妄的期待嗎？第五，更嚴重的是，五年後有另一批年輕人到了要購屋的年紀，屆時他們要面對的房價，將比今天還高出一大截。這個相對剝奪感，又是誰種下的禍根？

一項政策的好壞，必須從「因」與「果」等相關層面作出綜合利弊評估，不能以為打著「造福」或「照顧」的旗幟，就能達到目的。遺憾的是，「新青安」政策正是如此，它犯下各種短視、近利的錯誤：為了一時的選票，把居住正義輕易葬送；看似討好了幾萬名青年，卻把他們送進終身難以掙脫的泥淖 ；把銀行業者引誘進政策的黑洞，導致全台資金出現偏流一隅的危險。

當央行總裁楊金龍促請國銀「善盡社會責任」時，賴總統有沒有想到：這場混亂的源頭，正是他自己？