聯合報黑白集／悟空大鬧西天

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「黑神話：悟空」全球熱賣。(取材自微博)
「黑神話：悟空」全球熱賣。(取材自微博)

大陸一款單機三A遊戲《黑神話：悟空》上線，全球玩家突被一隻中國猴子圈粉，連忙惡補他的身世。在華人世界他早已家喻戶曉，無論是孫悟空、美猴王或齊天大聖，他就是每一個私我欲望與超越的化身。

這款遊戲自發布預告片後已被關注四年，當它終於橫空出世，立即燃爆全球，在美國等多國霸榜第一，首日銷售額達六十八億元，並創下同時在線玩家破二二○萬的史上第二紀錄。這隻名喚「天命人」的孫猴子，連黃仁勳都得在德國科隆遊戲展上，發布為它量身定製特供版顯卡。

這已不只是遊戲圈內的現象級事件，也是中國從經濟、政治到軍事的崛起後，首次在西方壟斷的文化領域實現了破繭。過去，中國玩家只能在埃及當刺客、在異世界當獵魔人；如今，大家終於可當回一隻美猴王，睥睨群倫。

遊戲的背後，是一整套的價值觀、宇宙論。《悟空》讓西方年輕人自願品讀西遊記，領略中國人的精神境界，這比過去大陸在全球設立幾百所孔子學院都管用。但不禁得問，多年來執意去中國化的民進黨，要如何教青鳥們別過頭去，無視在西方世界大鬧天宮的孫猴子？

台灣社會如今已到清明祭祖不知源流何處，過端午，亦不知屈原憂國典故。但台灣不妨從吳承恩亦能在電玩中蝶變得到啟示：重振中華，台灣當不落人後！

社論

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