聯合報社論／從陳宗彥等案，看綠黑金黃勾串無間道

賴總統宣示肅貪及掃除黑金，檢調偵辦動作頻頻，僅綠營「台南幫」就有三人相繼出事。李孟諺是遭爆外遇醜聞請辭，但他與前遠航董座張綱維之交往亦深受議論。綠委林宜瑾據傳是助理費案被查，但其服務處主任遭到羈押，顯示案件另有隱情。最誇張的是陳宗彥案，他任職台南市府局長任內十多次接受性招待，他甚至為酒店業者關說工程變更和警察人事案，其離經叛道宛如電影《無間道》的情節。

陳宗彥的角色墮落至極，為了逞一己私欲，他任意拿政府公權力去交換，並屢屢得逞。但南檢對其荒唐行徑放水十年，迄今才辦出端倪，公權力已被蹂躪得不成形狀。類似情況，也在台灣各地上演。例如，台中博弈業者涉及洗錢，被查出是特定檢警人員在幕後放水；另外，南部有司法官轉任律師，專為大毒梟向檢警打探偵辦訊息。台灣近年黑金及政商勾結醜聞不斷，最令人痛惡的是，許多執法人員隨之沉淪。賴政府這波肅貪行動，能否促成改變，端看執政者決心。

陳宗彥這次被檢方起訴的內容，除了人們熟知的接受酒店業者性招待醜聞，及為業者關說工程變更等情節，還包括酒店業者利用性招待請他關說特定員警的調動案，陳宗彥也都迅速轉達，使該員警順利調到酒店業者指定之轄區。檢方的起訴書，等於認證「酒店業者能左右警察人事」，真駭人聽聞！

陳宗彥與酒店業者的瓜葛，讓人匪夷所思，也暴露民進黨政府的「識人之明」如同失明，但這並非特例。且看，被警界視為「明日之星」的刑事局警政監林明佐，三個月前遭到搜索，查出帳戶內有兩千多萬元來源不明資金。林明佐所涉案件，是利用公權力管道頻頻幫遭鎖定的博弈洗錢業者通風報信，導致檢方多次偵辦行動撲空，不法業者得以事先撤點或及時轉移非法所得。檢方不斷清查，才發現林明佐與博弈集團往來密切，時日既久，他竟和黑幫變成「合作」關係，由林明佐源源不斷將檢警偵辦計畫洩漏給對方。一個警界明日之星，只因受金錢之誘惑，竟自甘淪為幫黑幫賭棍跑腿報信的小弟。

不僅如此，此案還同時發現一位曾與台中警界關係良好的知名檢察官，在辭去檢察官後轉任律師，竟成為博弈集團犯罪分子的辯護士，同時也參與洩密報信。原本是理應打擊犯罪、維護正義的執法人員，卻因為禁不起利益誘惑，私底下與不法集團掛鉤，把政府公權力拿去賤賣，令人髮指。

除了酒店業者、博弈洗錢集團身後都站著官員或有力人士，近年來，販毒集團和幫派角頭也有樣學樣，開始在政界部署關係。例如，綽號「鴨頭」的屏東角頭陳昫豪日前在高雄遭開槍狙殺身亡，槍手的犯案及埋伏手法，與先前台南區漁會理事長林士傑遭槍殺如出一轍。兩案都與江湖恩怨有關，陳昫豪之妻與林士傑之女都已棲身政壇，堪稱「政黑複合體」在南台灣的寫照。

「鴨頭」曾跟隨有「台灣毒王」之稱的毒梟林孝道，林孝道是菲律賓點名想抓的跨國毒販，在台灣南部人脈橫跨政商界。林孝道幾年前走私市價十五億的海洛因，在海上被攔截，小弟被押；當時幫他打探檢方偵辦進度及研擬對策的律師，則曾是南部知名檢察官。更離譜的是，儘管被查獲洩密給大毒梟，此人仍獲緩起訴，繼續縱橫南台灣。