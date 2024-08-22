聯合報黑白集／砸錢打詐，心在哪？

賴總統出席全面阻絕詐騙論壇，聲稱政府明年打詐預算增加四．八倍，達七十三億元，打詐視同作戰，不成功絕不罷休。話說得正氣凜然，卻未免老套。民進黨年年宣示打詐，高呼「打詐六個不」、「打詐新四法」、「打詐綱領2.0」，但詐騙金額仍年年創新高。

說打詐就得砸大錢，那只能騙騙小老百姓。真正的關鍵在：官員到底有沒有用心和決心。不用心的話，光是政策宣示一番，詐騙集團看穿你只會說狠話，他手法繼續翻新，人民便繼續受害。

最近一起新竹院、檢互槓事件，便折射了政府打詐罔效的死結。事情是：一名檢察官去年起訴八名詐團成員，今年又追加兩名詐團主謀；但法官卻以兩者的共謀關係薄弱，要求補正。檢方在補正函文中反嗆法官資淺，應該不恥下問，怎能誣指檢方濫行起訴？此一責問，又引起合議庭法官不滿，砲轟檢方「荒腔走板」，再度駁回公訴。

像這樣，對於一樁詐騙事件，法官和檢察官原應本於追求公義及事實通力合作，如今卻變成彼此意氣用事互相叫罵，各耍權威，誰把民眾的利益放在心上？近年詐騙案花樣翻新，已「進化」到假投資、假網路拍賣和解除分期付款等，手法遠超過官員的經驗和理解。若連院檢對打詐都缺乏共識，不斷你捉我放，那砸再多預算又有什麼用？