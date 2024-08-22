聯合報社論／經過假帳和木可風波，小草們還在嗎？

民眾黨的假帳風波燒不停，整個黨即使未虛脫，也掉了一層皮。中評會開鍘，將柯文哲競總財務長李文宗、會計師端木正開除黨籍；競選總幹事黃珊珊停黨權三年，仍擔任善後小組召集人。如此雷大雨小的處理，明顯偏袒黃珊珊，一味短線操作恐無法止血。最近白營基層頻傳不平之鳴，不滿黨中央的處理，甚至傳出已有挺柯粉專直接「打包出售」，顯示民眾黨將面臨「小草潰散」的窘境。

這次民眾黨的假帳危機，基本上可分成三個層次來看。第一，在管理層次：因柯文哲用人不當、識人不明，導致政治獻金帳目浮報虛報及灌水，而無法自圓其說。第二，在危機處理層次：發生問題後遲不認錯，卻企圖以東拼西湊的發票應付外界質疑，旋被拆穿；導致錯上加錯，誠信崩毀。第三，在公私分際層次：「木可」公司定位曖昧，「既黨又私」啟人疑竇。加上陳佩琪用兒子人頭成立公司，甚至傳出她最近密集在台北市看上億元豪宅，都使外界質疑柯文哲將獻金當私產。

上述三個層次的問題，都共同指向柯文哲領導能力和清廉誠信的破口。在領導統御上，李文宗、端木正和黃珊珊都是柯文哲的親信，結果卻在政治獻金帳上鬧出這麼嚴重的疏漏；柯文哲身為主席，難辭其咎。在危機管理層次，出錯卻死不認帳，顯示民眾黨缺乏反省能力。上次導致藍白合破局的「假老二民調」，也是出自黃珊珊、陳智菡之手，這次再演一回，柯文哲依然被牽著鼻子走。更糟的是柯文哲的公私混淆：陳佩琪以愚昧姿態介入黨務，以貴婦身段為兒子買房、開公司，在在令人聯想起不堪的吳淑珍。其行徑，顯然都經柯文哲苟同。

說實在，這種事若發生在其他政黨，主席早就應該主動請辭下台。但因為民眾黨是「一人政黨」，柯文哲自認是不可或缺的精神支柱，因此任何錯誤習慣性地由他人承擔責任，自己依然大言不慚。日前國民黨主席朱立倫基於「藍白合」的善意向他送暖，希望他平安度過危機；未料柯文哲竟回嗆，「場面話誰都會說」，還反控「國民黨沒有誠實申報」。這種態度，說明柯文哲問政是「自我中心主義」，根本沒有什麼「大局」可言。

這點，就像他利用小草的忠誠去開「木可」賣小物，從中收取「授權金」一樣，是拿柯粉的熱情來變現。陳佩琪要開小草咖啡廳，也同樣著眼於此：一旦木可清算關閉，登記在兒子名下的「智堯」即可無縫接軌，繼續做民眾黨的周邊生意。柯文哲把智堯公司的開設形容為「父母愛孩子」，陳佩琪去看一．二億的豪宅，也說「想要兒子結婚時有個家」。他們「愛孩子」的心如此殷切，無法阻擋；但看在小草眼中，又作何感想？如果那豪宅的一．二億元中，包含著許多小草們的熱情捐獻，他們今天仍會一如當初般無怨無悔嗎？

一向力挺民眾黨的網紅館長陳之漢，日前對陳佩琪發文自承開咖啡廳是「有犯意沒犯行」，開砲猛轟「你到底有沒有用腦袋」，繼又批白營「作假帳能力超越藍綠」。一葉知秋，館長的變臉，反映了許多小草們「受騙」的心情，立即有人有樣學樣。最近傳出，一個「挺ＫＰ­阿北台中之友會」的粉專，以三萬六千元打包賤價賣掉，正反映了柯粉的集體失望。

且看，美國總統拜登退選並推薦賀錦麗接棒，一個月來成功扭轉民主黨的頹勢，遏止了川普的攻勢。這是拜登對民主黨的最佳貢獻。對比之下，柯文哲拒絕自我檢討，他將苦吞小草潰散出走的惡果。