聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／柯文哲與他的黨產大夢
民眾黨緊急幫「木可公關」宣布收攤，兩邊是什麼關係，白營卻避而不談。柯文哲前幕僚柯昱安受訪細數「木可」身世，外界才知，柯Ｐ市長連任之戰糧草窘迫，羨慕藍綠有黨產或國營事業當小金庫，油然心嚮往之。幕僚群提醒事涉違法，柯Ｐ很不高興，堅持依老友李文宗兄妹建議，在市長卸任前成立木可。
柯文哲找端木正和李文宗設計獨有財會制度，透過大選肥育木可公司，躲避監院監督。木可從政治獻金帳戶拿走四千萬，怎料有協力廠商不願配合，因而東窗事發。阿北辯稱競總報帳沒有ＳＯＰ，但柯昱安反駁，兩次市長選舉都依ＳＯＰ報帳，申報前就上網公布。反而這次，為了木可，才變成一團爛帳。
柯Ｐ為扶植黨營事業，財政紀律從公開透明走向暗渡陳倉。名嘴爆料，柯文哲向大老哭窮，立馬獲捐一千萬現金，更用假民調向財團募款。對這些，柯文哲都不作澄清。他一向重視清廉人設，為何對清白大事裝聾作啞？
民眾黨選後獲數億元補助，黨部興高采烈搬入豪華商辦，黨中央仍不斷向小草募款。主席夫人還忙用兒子當人頭登記公司，要開小草咖啡。昔日斥罵新潮流把持國營事業，如今自己大搞黨營事業，難怪被蔡壁如質問初心在否？
民眾黨最貴重的「黨產」，其實是政治誠信，可惜被「木可」賠光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言