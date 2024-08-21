聯合報黑白集／柯文哲與他的黨產大夢

民眾黨緊急幫「木可公關」宣布收攤，兩邊是什麼關係，白營卻避而不談。柯文哲前幕僚柯昱安受訪細數「木可」身世，外界才知，柯Ｐ市長連任之戰糧草窘迫，羨慕藍綠有黨產或國營事業當小金庫，油然心嚮往之。幕僚群提醒事涉違法，柯Ｐ很不高興，堅持依老友李文宗兄妹建議，在市長卸任前成立木可。

柯文哲找端木正和李文宗設計獨有財會制度，透過大選肥育木可公司，躲避監院監督。木可從政治獻金帳戶拿走四千萬，怎料有協力廠商不願配合，因而東窗事發。阿北辯稱競總報帳沒有ＳＯＰ，但柯昱安反駁，兩次市長選舉都依ＳＯＰ報帳，申報前就上網公布。反而這次，為了木可，才變成一團爛帳。

柯Ｐ為扶植黨營事業，財政紀律從公開透明走向暗渡陳倉。名嘴爆料，柯文哲向大老哭窮，立馬獲捐一千萬現金，更用假民調向財團募款。對這些，柯文哲都不作澄清。他一向重視清廉人設，為何對清白大事裝聾作啞？

民眾黨選後獲數億元補助，黨部興高采烈搬入豪華商辦，黨中央仍不斷向小草募款。主席夫人還忙用兒子當人頭登記公司，要開小草咖啡。昔日斥罵新潮流把持國營事業，如今自己大搞黨營事業，難怪被蔡壁如質問初心在否？

民眾黨最貴重的「黨產」，其實是政治誠信，可惜被「木可」賠光。