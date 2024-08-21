聯合報社論／民進黨桃花瘟，長期執政的道德喪失症

上任僅三個月的交通部長李孟諺，因被爆料外遇長達十年，他火速請辭獲准。表面上看，賴政府處理官員醜聞極為果斷，不似蔡政府的縱容及拖泥帶水。事實上，李孟諺曾任賴清德台南市長任內之水利局長及秘書長，甚至在賴清德高升閣揆後代理台南市長，兩人關係極深。可見，速斬李孟諺是不得不然的危機處理，以避免「失德」風暴延燒賴總統。

無獨有偶，賴清德另一台南「子弟兵」陳宗彥，日前才因涉及酒店業者性招待遭檢方起訴並求處重刑。陳宗彥曾任台南民政局長及新聞處長，皆在賴清德市長任內；他所涉之性招待及包庇醜聞，也是當時發生。可議的是，南檢二○一四年曾分案偵辦，次年卻以「查無具體不法事證」簽結。直到去年民眾黨立委陳琬惠再度爆料，上任行政院發言人才十八天的陳宗彥為恐影響賴清德選情火速請辭，南檢才再度偵辦。「司法會轉彎」，絲毫不假。

與陳宗彥情況類似的，還有民進黨立委趙天麟和羅致政，都是在大選前被爆出婚外情。其中，趙天麟與大陸籍女子交往逾十年，兩人親密合照遭流出，他被迫退出立委選舉。羅致政則因七年前與立委助理的婚外情被重炒，並翻出兩人親密自拍合照；至此，連「家人諒解」也無法挽救其選情，導致他立委選舉落敗。

綠營緋聞事件頻傳，讓人驚愕的，不只是公職人員的官箴及道德感之貧弱，還有民進黨政治人物的膽大妄為。以李孟諺十年的婚外情為例，說明他從任職台南市府起，一直到行政院發言人、秘書長，都是「外遇進行式」。他白天在政府發號施令，對媒體侃侃而談，晚上則在那裡另築愛巢密會小三，過的是表裡不一的雙重生活。不僅如此，他四月接獲出任交通部長之任命後，被爆與涉及侵占遠航十三億的前董座張綱維之律師會面。湊巧的是，其婚外情對象陸女在永和的居所，也正好是張綱維旗下建案。這樣的關聯，顯非純屬巧合，那麼李孟諺與張綱維間難道沒有其他「瓜葛」？

民進黨近年的桃色風波，族繁不及備載，都快能編成一組撲克牌了。總統府前發言人丁允恭，在高雄市新聞局長任內周旋於四女之間，並於上班時間在辦公室內作愛。另一總統府發言人谷辣斯，在競選花蓮縣長時，與已婚隨扈發生不倫戀，最近被判賠元配七十五萬元。前原能會主委謝曉星，性騷並霸凌女部屬；衛福部前次長王必勝不僅發生不倫戀，還外遇生子，卻照樣大剌剌升官；包括前健保署長李伯璋與「乾女兒」十指緊扣，件件令人瞠目結舌。

這些屈指難數的桃色事件，反映了綠營人士膨脹的欲望與衰弱的道德，已到了不成比例的地步。近廿多年，民進黨因多數時間在中央長期執政，權力變成股掌之間的玩物，逐漸地連道德和操守都難以把持，桃色危機也因而如瘟疫般在綠營內部蔓延。去年台灣MeToo事件，民進黨內的性騷即高達十多起，黨中央婦女部竟還「吃案」。這點點滴滴，不斷退步，都不是一天造成的。

再看，李孟諺和趙天麟身上那些長逾十年的婚外情，包括陳宗彥、陳凱凌的性招待案，都發生在綠營南部鐵票區。可知，選民的縱容及滿不在乎，如何造就了民進黨的道德喪失症。深一層看，這一樁樁桃花瘟，不只反映了政治人物的感情無法自持；它們還涉及更深的政商利益交換和糾葛，諸如土地開發利益和對酒店業的放水。最後，藉由不正常性關係的媒合交織，連司法都扭曲了。這才是台灣最深沉的墮落！