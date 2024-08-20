聯合報黑白集／打不過，就喊關

八月起，凡和大陸有關的市售國產車，都須符合經濟部「自製率」標準。不但不給緩衝期，還溯及既往。經濟部說，這是為了「我國車廠與零組件保有競爭力」；實際上，只是另一種「抗中保台」罷了。

「國產車」卻「非自製」，聽起來很怪，卻是市場競爭的結果。早年政府確對國產車有自製率規定，但為加入ＷＴＯ而逐步取消。此後，進口零組件組裝，再以「國產車」販售，就成了「奇怪」但「合法」的常態。

與其他進口車不同，陸車採此模式，卻是不得不然。台灣迄今仍禁止陸車整車進口，儘管陸車價格、品質都有相當競爭力，台灣消費者仍「看得到買不到」。讓民進黨尷尬的是，醜化「中國製造」多年，沒想到陸車竟然「俗又大碗」。有些被稱為「神車」，還熱賣，綠營當然掛不住臉。

說穿了，經濟部其實是「打不過，就喊關」；設自製率門檻，是為全面封堵陸車。果然，新規定出爐後，車商即宣布甫上市新車型「暫停接單」，舊車型「限量接單」。即便車商還想賣陸車，見此情景，恐也只能卻步了。

幾個月前，經濟部對陸車國產化自製率，才說要「輔導協助」；如今卻直接放大絕，制定門檻，可說自我矛盾。獨獨針對陸車，更違反貿易不歧視原則。政治掛帥，自由貿易、政府承諾、消費者權益，都不顧了。