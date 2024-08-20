聯合報社論／風電國產化騙局吹破，氫能撒幣接續登場？

蔡英文卸任前視察離岸風場，感謝外商和國內廠商為台灣風電引進資金與技術，才有今天的發展成果。但僅四個月後，審計部戳破她的風電牛皮，指政府設定的風電國產化目標，十座風場有九座未達標準，風機運轉率和發電度數也都未達預期。政府砸大錢投資風電，台電更以每度五．七元的高價購買風電，各項目標卻均未達成，這場風電大夢也真落漆。

更糟的是，蔡政府訂定的風電供應鏈國產化目標，最近遭歐盟告上世貿組織（ＷＴＯ），認為台灣「歧視」外國的產品和服務。為此，經濟部長郭智輝隨即宣稱國產化政策要鬆綁，直言「保護也有一段時間了，溫室的花朵能保護多久？」蔡政府的國產化政策違背自由貿易精神，更吹破風電的大話騙局。

我國風電的發展原充滿雄心，如今卻破碎支離，不斷有外商退出。雖砸下大錢，但去年風能發電比重僅約二％，無足輕重，仍不知如何調整。離岸風電是蔡英文能源政策之核心，原規畫要在二○二五年達到五．六ＧＷ，使我國綠能占比達到廿％。但前經長王美花就知道無法達標，卻狡辯說是因為我國用電成長太快所致，顯示政府無法面對尷尬的現實。

蔡政府除錯估用電成長，更誤估綠能可以取代核能，因而不顧供電危機一路廢核。去年我國離岸風電完成二．二五ＧＷ，經濟部自詡台灣是少數離岸風電突破二ＧＷ的國家，但這個數字距離明年應達五．六ＧＷ的目標卻還有極大的差距，顯然無法達標。前幾年，蔡政府把離岸風電的遲滯推給新冠疫情影響；在疫情遠離後找不到藉口，就把腦筋動到風電國產化上。

歐盟上月底已要求與我國就風電爭端進行諮商，若六十天內無法達成共識，歐盟將正式把台灣告上世貿組織。歐盟認為，台灣對風電招標的國產化要求，違背了不歧視進口商品及服務的承諾。郭智輝表達風電國產化「鬆綁」的風向，看似回應歐盟的壓力，其實也在為風電國產化政策觸礁尋找下台階。

和廢核一樣，極其昂貴的綠電，是蔡英文能源轉型政策的兩大爭議。二○一八年我國離岸風電躉購費率每度近台幣六元，是核電的四倍多，更遠高於我國平均電價。當時蔡政府聲稱，要透過躉購制度「支持本土產業建立能量」，吸引本土業者投入，才能累積經濟規模，進而創造競價空間，降低整體收購電價。問題是，人民承受了風電的高成本，但國產化大餅完成了嗎？是誰在享受其中的高利潤？

風電國產化政策即將鬆綁，高昂的代價究竟換來什麼，民進黨必須給國人一個交代。首先要問的是，蔡英文曾任我世貿組織談判代表，她不可能不知道風電國產化政策違背我入世承諾，她卻任意開出這張空頭支票。如今風電開發未達預期，國內電價也一調再調，違背她不漲價的承諾，就連風電國產化政策都放棄；試問，蔡英文的能源承諾還剩下什麼？

如外界所見，民進黨力推能源轉型的過程，只有「綠友友」企業能分食綠能大餅，國家撒下大錢，少數企業憑著關係在那裡吃銅吃鐵吃國家。如今「風光」兩電商機漸減，賴政府將推出二次能源轉型，目標對準「氫能」等新能源的發展。氫能雖是國際潮流，但我官員對氫能的認識極為淺薄，連郭智輝都說出「氫能就是電解，有水就有電」的幼稚級發言。但台灣現在連供電都不足，如何有足夠的綠電來產生綠氫？

風電八成大撒幣只換得一場空，若氫能發電再如法炮製一回，也只夠「綠友友」海撈一筆吧！