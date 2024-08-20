經濟日報社論／主動式ETF推出前應有風險認知

為配合國發會發展具有台灣特色的「亞洲資產管理中心」，金管會最近宣布明年推出主動式ETF。未來此類ETF將由基金經理人依據投資目標與策略自行建構投資組合，投資內容為全透明式，亦即每天要公告投資組合內容，但並不要求須有投資績效的參考指標。

早在16年前，美國貝爾斯登公司就推出主動式ETF「當前收益率基金」（YYY），以追求短期固定收益。如今全球已有2,632檔各類型的主動式ETF，管理近9,000億美元的資產，其中權益類型ETF約占六成。雖然主動式ETF快速成長，但整體規模仍僅為被動型ETF的7.8%，而權益型更只占5.8%。依此觀察，明年台灣推出主動式ETF雖會是投資界的關注焦點，但相較於被動型ETF的規模仍將是有限。

投信界鼓吹主動式ETF是可以理解的。畢竟過去一年半，被動型ETF獨領投信業風騷；國內股票型增加17檔，規模擴增1.47兆元，跨國投資債券型的檔數未變，但規模亦膨脹了1.33兆元。相對地，投信業傳統共同基金業務的成長卻有限。以國內股票型基金為例，同時期僅淨增二檔基金，規模只成長2,200餘億元。投信業經歷被動型ETF的發行熱潮，自然會建議政府核准主動式ETF了。

主動式ETF在台灣雖是新投資商品，但本質上依舊是共同基金，因此具有分散投資風險的優點。不過，主動式ETF有別於被動型ETF依據特定指數策略進行投資，而是回歸傳統基金管理模式，由經理人根據投資目標自行決定資金的分配。因此，經理人的投資能力成為基金表現良窳的重要因素。如果基金長期表現能打敗如股市大盤指數等參考指標，經理人就會被奉為「傳奇人物」；華倫巴菲特、彼得林區與索羅斯等皆屬之。

主動式ETF有比傳統型基金較低的管理費且市場流動性提升，較易獲得投資人青睞。主動式ETF若快速成長也會影響到金融市場的發展。例如，金管會要求ETF每日公布投資組合，雖可對大眾「以昭公信」，但不可避免地也會出現「跟單」或「倒貨」現象。再者經理人為追求短利，也可能追逐大型熱門股，造成股市出現大者恆大的現象。這就讓人憶起美國60年代「Go-Go Fund」熱潮對投資人的長期傷害。

金管會不要求主動式ETF要有投資績效的參考指標，更提醒了社會要注意經理人的風險管控能力。縱使這些ETF短期耀眼的績效表現，也不代表經理人卓越的投資能力，反而可能是「時勢造英雄」地偏執投資所造成的曝險結果。過去曾風光一時的美國方舟投資管理（ARK）讓投資人沮喪不已就是一例。

繼被動型ETF之後，主動式ETF再次增加銀行協助客戶理財目標管理的困難度。銀行雖可協助主動式ETF的IPO增加代銷收入，但由於投資人易受市場波動影響，有可能繞過專業諮詢過程，就自行處置手中各類ETF，而破壞資產長期配置的穩健性。銀行財富管理若僅是金融商品的銷售通路，將是社會金融資源的另一種浪費。

主動式ETF推出後更是政府金融監理的挑戰；過去共同基金出現的弊端恐會更加嚴重。檢視近幾年金管會對投信裁罰，主要集中於經理人跟單、投資分析不實，以及廣告行銷不當等。由於主動式ETF為全透明式，又沒有投資績效參考指標可追蹤，政府若未能對其積極監理，這些弊端將不易消除。建議金管會應特別加強「在線監督」與交叉查核，以及時匡正可能的違法行為。

台灣不會因主動式ETF上市就能讓「亞洲資產管理中心」水到渠成。我們反而要注意其對市場秩序及投資人權益的影響；以高科技為主的股市積極進出，必將是增加市場波動風險的新因子。面對主動式ETF導入，投資人因此要有正確的認識：不僅警語「投資一定有風險，基金投資有賺有賠」依然有效，更要明白基金經理人「過去的投資績效不代表未來的保證收益」。